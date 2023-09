Az eseményen dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD köszöntötte a megjelenteket. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója kiemelte, a rendezvény tematikája szerteágazó, hiszen szó esik az elmúlt ötven év klinikai tapasztalatairól, de a modern eljárásokról is. Ezek mellett a résztvevők megismerhetik azt a beavatkozást, mely göcseji sajátosságnak számít, s beszámolnak a szívsebészettel való közös munkáról is. A főigazgató hangsúlyozta, Zalaegerszegen igyekeznek lépést tartani a diagnosztika fejlődésével, ezért az elmúlt két-három évben új eszközöket szereztek be, s szeretnék biztosítani, hogy a vármegyében minden beteg a lehető legjobb kezelésben részesüljön.

A kórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa, dr. Kozma-Bognár Tamás elmondta, ez egy kis felvevő területű osztály, kis létszámmal és ágyszámmal, de talán ez az egyedüli vármegyei kórház, ahol szívsebészeti osztály van, így a vesedaganatos betegek teljes palettáját el tudják látni. A hólyagdaganatok esetében a legegyszerűbb fajtáktól a legbonyolultabbakig nyújtanak ellátást.

Az eseményen az előadók - orvosok, szakdolgozók, műtősnők, ápolók - egy-egy témát a saját területükről, a saját szemszögükből mutattak be. Az urológia fejlődése mellett szóltak a laparoszkópos veseműtétek bevezetéséről, a hólyagdaganatok ellátásáról s a különböző terápiás lehetőségekről. A vándorgyűlést szombaton a Magyar Urológus Társaság Dunántúli Szekciójának közgyűlése zárja.