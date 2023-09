Nyílik a réteken az őszi kikerics, amit őszikének, vetővirágnak - mert vetés idején virágzik - is neveznek. Népiesen hívják zörgőgaznak, pücsökkomának, sőt, csicsikomának is. Az irodalomban is előkelő helyet foglal el, mert Arany János valószínűleg erről a növényről nevezte el híres öregkori versciklusát, az Őszikéket. Az őszi kikerics nyirkosabb réteken és legelőkön sokszor nagy tömegben nyíló, augusztus-szeptemberben virító évelő növény. Vigyáznunk kell vele, mert erősen mérgező. Veszélyessége miatt mára gyógyászati jelentősége csökkent, de heveny köszvényes rohamnál ma is alkalmazzák.