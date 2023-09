Az adásból megtudhatják hányan neveztek a főzőversenyre és kikből áll a Szabadtűzi Lovagrend szakmai zsűrije. Elmondjuk azt is, mivel járul hozzá a rendezvény sikeréhez a Pannon Egyetem keszthelyi Burgonyakutatási Központja, amelynek munkatársai a helyszínre is kitelepülnek és hasznos tanácsokkal látják el az érdeklődőket.

Szó esik a zalai ételekhez passzoló finom borokról, hozunk különleges dödölle recepteket, és a beszélgetésből az is kiderül, a fesztivál idejére átalakul Nagykanizsa forgalmi rendje, ezért érdemes lesz a belváros szélén hagyni az autót.