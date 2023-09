A keszthelyi közélet egyik meghatározó alakja 2013 óta tölti be e tisztséget, s ahogyan fogalmaz: mindig igyekezett „a közösségünk javára, a Fidesz céljainak előmozdítására tevékenykedni, együttműködésben a csoport elnökségével és a választókerületi elnökkel”.

– Az elmúlt időszakban csoportunk jól és eredményesen működött – összegez Csótár András. – Nehéz évek vannak mögöttünk, hiszen például a Covid-járvány miatt nem lehetett összejöveteleket, rendezvényeket, taggyűléseket tartani, a három legutóbbi választáson viszont ettől függetlenül is szép eredmények mellett arattunk győzelmeket.

Az elnök emlékeztet, „2022-ben Nagy Bálint országgyűlési kampányát tisztességgel végigdolgoztuk, a választást pedig magabiztosan megnyertük: 70 százalékos részvétel mellett politikusunk 60 százaléknyi szavazatot kapott, s azóta államtitkári feladatot is ellát, ami öröm és megtiszteltetés számunkra”.

Csótár András felidézi, Nagy Bálint „megüresedett polgármesteri helyén Manninger Jenőt indította a Fidesz, és a várt eredményt elértük, még akkor is, ha ellenfél nem állt fel ellene. Ez is a politikai közösségünk, a Fidesz erejét dicséri”. Hozzáteszi: ugyanekkor Bánhegyi Renáta szerzett 76 százalékos eredménnyel önkormányzati képviselői mandátumot a néhai dr. Ifi Ferenc halála után kiírt voksoláson.

Az újraválasztott keszthelyi elnök leszögezi, a központi csoport szerepét is betöltik a választókerületben, ami kiemelt felelősséget s feladatokat ró rájuk, és ennek – látva az elvégzett munkát, az eredményeket – megfeleltek az elmúlt években.

– Az elmúlt időszakban értékes és aktívan tevékenykedő tagokkal tudtuk bővíteni csoportunkat – folytatja Csótár András. – Ez azért is különösen fontos, mert erősen hiszünk az együttműködésben, csapatban gondolkodunk és teammunkában dolgozunk. Sokkal erősebbekké váltunk, és így magabiztosan tekinthetünk a következő időszakban előttünk álló feladatokra, hiszen hamarosan indul a kampány: 2024 júniusának elején európai parlamenti és önkormányzati választás is lesz, s ezeken szeretnénk ismét jól szerepelni – Keszthely és az ország érdekeit szolgálva.