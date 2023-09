Renée Lerner, a George Washington University és Craig Lerner, a George Mason University professzora Elnökök a vádlottak padján – történelmi háttér, összefüggések és tétek címmel tart előadást az amerikai közéletet meghatározó eseményekről, megvilágítva azok történelmi és jogi hátterét. A rendezvény nyelve angol, angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítanak. Az esemény moderátora Horváth Lili, a Nemzetközi Jogi Műhely szakmai koordinátora lesz.

Renée LERNER, a George Washington Egyetem Donald Phillip Rothschild kutatóprofesszora, az amerikai és angol jogtörténet, a polgári és büntetőeljárás, valamint az összehasonlító jog területének elismert szakembere. Társszerzője a „History of the Common Law: The Development of Anglo-American Legal Institutions” című, 2009-ben megjelent könyvnek.

Renée Lerner, a George Washington University professzora Fotó: MCC

Craig LERNER, a George Mason University jogászprofesszora. A jogtörténet, a büntetőjog és a büntetőeljárás területén tanít és publikál. Kutatásai olyan témákra terjedtek ki, mint a halálbüntetés, illetve a büntetőjoghoz kapcsolódó alapvető jogok. Tanulmányai a University of Chicago Law Review, a Michigan Law Review, a Texas Law Review, a Vanderbilt Law Review és számos más folyóiratban jelentek meg.

Horváth Lili a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának ötödéves hallgatója. Emellett az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének szakmai koordinátora, valamint a Büntetőjogi Műhely kutatója.

Várnak minden érdeklődőt az izgalmas és időszerű kérdéseket fókuszba helyező beszélgetésre.