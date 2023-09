Az első és legfontosabb, hogy gondosan ügyeljünk azokra is a gyúlékony anyagokra, eszközökre (gázpalack, festékek, benzin, olaj), amik tűzveszélyesek! Ezeknek a legjobb az, ha külön kis helyiséget alakítunk ki, lehetőség szerint távol a nagyobb értékű ingóságainktól. Általános tapasztalat, hogy több családi háznál is a garázsként funkcionáló melléképületben műhelyt is kialakítanak a tulajdonosok, emiatt azonban nagyobb odafigyelést igényelnek az ott végzett tevékenységek, így például a hegesztés, vagy a vágókorong használata.

Az is nagyon fontos, hogy ezekben az épületekben éjszakára, ha tehetjük, semmilyen olyan elektromos eszközt ne hagyjunk töltőn, ami felett nincs kontrollunk, vagy éppen ráér akkor is töltődni, mikor ébren vagyunk. Éjszaka kevésbé vagyunk aktívak, egy esetleges elektromos hiba miatt keletkező tüzet lehet, későn veszünk észre, vagy egyáltalán nem. Ezért érdemes elkerülni az ilyen tevékenységet, vagy ha mégis töltjük az adott eszközünket, érdemes egy füstérzékelő készülékkel ellátni a helyiséget ott, ahol ezt a tevékenységet végezzük. Az életmentő készülék ugyanis hangos akusztikus jellel figyelmeztet a bajra, még abban a fázisban, amikor mi is – testi épségünk kockáztatása nélkül – el tudjuk oltani a kezdeti tüzet.