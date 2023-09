A páterdombi városrész és a belváros közötti közlekedést segíti a Biró Márton és a Béke ligeti utca csomópontjának átépítése.

A beruházásról csütörtökön a helyszínen tartottak tájékoztatót.

Ezen Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, a munkálatokra a Kosztolányi utca kétirányúsításához kapcsolódóan került sor. Az átalakítás célja, hogy a szintbeni vasúti átjáró melletti csomópont átépítésével, a közlekedési irányok szétválasztásával, a keleti városrész elérhetősége javuljon. Ehhez az útpályát kiszélesítették, az egyes irányoknak külön forgalmi sávok készültek, ami a csomópont áteresztőképességét jelentősen megnövelte és elősegíti a biztonságos közlekedést is. Mint elhangzott, a megvalósítást hosszú évek előkészítő munkája előzte meg. Az önkormányzat az elmúlt években megvásárolta a bővítéshez szükséges magánterületeket. A beruházásban a Béke ligeti iskola is a Biró Márton utca közötti szakaszon új járda épült, a Bíró Márton utca keleti oldalán az aszfaltos járdaburkolatot 60 méter hosszban felújították. A csomópontban az elsőbbségi viszonyok megmaradtak, tehát a főirány, a Wlassics és Béke ligeti utca, a Biró Márton utcán érkezőket stoptábla fogadja. Ennek ellenére az átalakítás az erre közlekedőktől még figyelmet igényel, hangzott el.

Gecse Péter alpolgármester, Páterdomb önkormányzati képviselője arról szólt, hogy az elmúlt években a településrészen 85 parkolóhelyet alakítottak ki mégpedig nem használt területeken. Felidézte, hogy a közlekedésbiztonság javítása érdekében évek óta terítéken volt a nagy forgalmú Biró Márton utcai csomópont átépítése, és erre a Kosztolányi utcai beruházás teremtette meg a lehetőséget. Az alpolgármester kérdésre arról is szólt, miszerint a vasút mellett húzódó, a Béke ligeten átvezető leromlott állapotú járda felújítását is tervbe vették.