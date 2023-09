A helyi hagyományoknak megfelelően most is a Muravidéki Lóbarátok Egyesületének tagjai vezették a felvonulást, az augusztus 19-én megrendezett Muravidéki Vágta győztese, Szomi Erik, illetve a civil szervezet elnöke, Biró József ezúttal huszármentét öltött az immár 44. alkalommal megszervezett rendezvény tiszteletére.

Az idei már a 44. szüreti felvonulás volt Lendván

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mögöttük a különböző borrendek – köztük több magyarországi – képviselői haladtak, majd a helyi közösségek és kultúregyesületek tagjai mutatták be a szőlőműveléshez, a szürethez és borkészítéshez, valamint az egyéb őszi mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó munkafolyamatokat.

A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete

Fotó: Gyuricza Ferenc

A felvonulók sorában ezúttal nemcsak szlovéniai, magyarországi, horvátországi és szerbiai csoportok kaptak helyet, de most első alkalommal osztrák és lengyel hagyományőrzők is csatlakoztak a nagyszabású programhoz. A szüreti felvonuláson ugyancsak részt vett a 18 szlovéniai borkirálynő egyike, a helyi kötődésű Setar Lucia is, díszes hintója közvetlenül a borlovagrendek előtt haladt.

Letenyei vendégek is részt vettek a rendezvényen

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Somlói Borrendet Simon Zoltán (balról) és Horváth József képviselte

Fotó: Gyuricza Ferenc

A délután folyamán hét művészeti együttes adott műsort a Lendvai Szüreten, emellett úgynevezett mesterudvart is kialakítottak, ahol tovább folytatódott az őszi betakarítási munkák, illetve a hozzájuk kapcsolódó kismesterségek bemutatása. A rendezvény előestéjén a városháza előtti téren nyolc Lendva-vidéki borász tartott kóstolót, köztük olyanok is, akik neves országos vagy nemzetközi díjat nyertek 2022-es évjáratú boraikkal.