S az elégedettségre minden okuk megvolt: a megmérettetésen résztvevők közül ugyanis mindenki szinte minden kérdésre tudta a választ. Pedig nem volt túl ismert a téma: Thury György végvári vitéz, várkapitány (1567-1571-ig a kanizsai vár kapitánya), a törökök által "dunántúli oroszlánnak" nevezett kiváló bajvívó élete és munkássága volt a feladvány.

- Nagysága, jelentősége nem kisebb más jeles várkapitányénál, de az ő életét nem méltatja s teszi halhatatlanná regény, ballada, históriás ének, ezért gondoltuk, hogy a zalai kötődésű híres emberek sorában ezúttal a nagykanizsaiak által tisztelt Thury-kapitány hősi élete előtt tisztelgünk - fogalmazott Choma Balázs, a szervező Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének és a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke.

Deák Ferenc, Csány László, Keresztury Dezső és Öveges József életműve után az immár ötödik régiós vetélkedő szervezésekor nagy lelkesedéssel fogtak Thury György életének tanulmányozásához.

- A Canischa Cronica Együttes vezetője megkeresett azzal, hogy Thury György életéről írtak egy, a műfajilag a históriás énekhez közelálló ének-zeneművet, amelyet CD-n a rendelkezésünkre bocsátottak, így zenei feladvánnyal is színesíthettük a vetélkedőnket - újságolta Choma Balázs, hozzátéve, még a megmérettetésnél is fontosabb, hogy a látásfogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetű sorstársaik művelődési igényeit sikerült kielégíteni.

A jó eredmény persze nem volt véletlen, ahhoz nagyban hozzájárult a zsűri munkájában is feladatokat vállaló Varjasi Gábor nyugalmazott zalaegerszegi rendőrkapitány, aki eddig több mint 500 órát olvasott fel irodalmi műveket "hangoskönyvre", s a kanizsai várkapitány életéről készített anyagot is magnóra olvasta, így abból a vak és látásfogyatékos versenyzők is felkészülhettek.

- Alapfeladatunkhoz tartozik, hogy a hátrányos helyzettel küzdők számára lehetővé tegyük a könyvtár használatát, s ennek sorában örömmel vállaltuk barátaink, a látásfogyatékosok vetélkedőjének megrendezését is - tette hozzá Kereki Judit, a könyvtár olvasószolgálatának vezetője, aki immár 5. éve nemcsak az ítészi, hanem a játékvezetői feladatokat is elvállalta.

A megmérettetésben az ajkaiak végeztek az első helyen, a képzeletbeli dobogó második fokára a szombathelyi és a zalaegerszegi csapat képviselője állhatott, tőlük csak 1-1 ponttal lemaradva bronzérmet érő oklevelet vihettek haza a keszthelyi és a nagykanizsai versenyzők. Az oklevelek és emléklapok mellett a zalaegerszegi városi önkormányzat és a könyvtár jóvoltából ajándékot is kaptak a résztvevők. A rendezvényt Varjasi Gábor vezetésével közös énekléssel zárták.