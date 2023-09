Nyílt nap a keszthelyi Ranolderben szombaton

Gazdag programsorral, családi nyílt napot szervez e héten szombatra a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola. Eredendően az elmúlt hétvégére tervezték a szülőket s diákokat megmozgató rendezvényt, de figyelve az időjárás-előrejelzést, úgy döntöttek az intézmény vezetői: inkább jó időben kínálnak tartalmas együttlétet azoknak, akik kötődnek az intézményhez. Az intézmény vezetője elárulta: ez a nap játékot, közös főzést, szórakoztató és lelki programot is kínál, valamint lehetőséget nyújt sok-sok beszélgetésre. Őry Gábor arról is beszélt, reméli, minél többen elfogadják a meghívást, s arra biztatott: a szülők bátran hozzák magukkal az ide járó gyerekek testvéreit is, hiszen a családi nap mindannyiuknak szól. A cél az, hogy még jobban megismerjék egymást, mert a közös vállalás összeköti az iskolát a családokkal, szögezte le a direktor. A programok 10-től 16 óráig tartanak, a család-hit-közösség hármas küldetés jegyében. A szervezők erre a napra sok-sok meglepetést is ígérnek.

Tóth Péter Lóránt versvándor Petőfi és Arany barátságáról beszélt Zalaegerszegen

A kunszentmártoni versvándor, Tóth Péter Lóránt szinte hazajár Zala vármegyébe, számos programon találkozhattak vele az irodalomkedvelők. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár meghívására Zalaegerszegen három helyszínen – a Mindszenty-gimnáziumban, a Báthory-technikumban és a városi könyvtárban -, mintegy háromszáz diáknak tartott rendhagyó irodalomórát kedden Petőfi Sándor és Arany János barátságáról. A Mindszenty-gimnáziumban kezdett reggel a Radnóti-díjas versmondó, aki a „lánglelkű” poéta Szülőföldemen című költeményét szavalva ment végig a székek között. Már ezzel a határozott belépővel is azt jelezte, hogy a fiatalok bátran keressenek a véleményük, érzéseik és gondolataik kifejezéshez egy-egy kedvelt verset. Mert a lírai szavak által ismerhetünk önmagukra, a költő bőrébe bújva nyerünk bátorságot, tudatjuk a világgal életérzésünket. Tóth Péter Lóránt Petőfi és Arany barátságáról szólt a diákoknak, akiknek tréfásan is bemutatta azt, miként viszonyulnak az egyszerű emberek a nagy költőhöz. Úgy látszik, hogy Petőfiről mindenkinek van egy története, vagy kedvenc Petőfi verse. Horváth Péter Lóránt hozzátette, október 17-én Kiskőrösön zárul a Petőfi-emlékév. A településről gyalog indul Nagyszalontára, így köti össze a két költő szülővárosát, útközben pedig természetesen diákokkal találkozik. Az egyhetes utat zömében gyalog teszi meg, de lesz, ahol szekérre vagy csónakba ül. A Pro Cultura Hungarica-díjas irodalmár a napokban sem pihent. Hétfőn Nagykanizsán és környékén szavalt, Zalaegerszeg után kedden este már Horvátország felé vette az irányt, hogy rendhagyó módon szerettesse meg még többekkel a magyar költeményeket.

Zalaiak is segítettek a líbiai katasztrófa után

Szeptember 11-én a Daniel nevű vihar okozta áradás pusztította el a kelet-líbiai Derna városát. A vihar következtében két gát átszakadt, és a kiömlő 24 millió köbméter víz több helyen három méter magas szökőárként tarolta le a százezer lakosú város nagy részét. Tizenötezernél többen haltak meg és legalább ennyien eltűntek. A katasztrófa utáni kutató-mentő munkálatokban két zalai különleges mentő is részt vett. Visszaérkezésük után szerdán tartottak tájékoztatót Zalaegerszegen a történtekről. Mint Sárga Sándor, a húsz éve alapított, jelenleg 36 tagot számláló Zala Különleges Mentők és Önkéntes Tűzoltók Egyesület elnöke elmondta, külügyminisztériumi felkérésre, a Hungary Helps - Magyarország segít programban a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat 18 fős csapatához csatlakozott két zalai tag, Supák Sándor és Varga György. A katasztrófa jellege miatt szinte semmi esély nem volt túlélők kimentésére, ezért az áldozatok felkutatásában működtek közre. Mint mondta, az áradat rengeteg embert sodort be a tengerbe, ezért búvárok is dolgoztak velük, ők pedig a szárazföldi egységhez tartoztak a kutyás keresőkkel együtt. A magyar alakulatok 11 nap után, szeptember 24-én, vasárnap tértek haza. Mint elhangzott, nem lesz pihenő, mert jövő hétfőn hat zalai különleges mentő indul Bulgáriába a városi kutató-mentő csapatok számára tartott ENSZ INSARAG minősítő gyakorlatra a HUSZÁR Önkéntes Mentőszervezet alegységeként. A tájékoztatón Vigh László országgyűlési képviselő mondott köszönetet és fejezte ki elismerését a két zalai szakember munkájáért, hiszen polgárháború sújtotta körzetben, elöntött területeken kellett dolgozniuk, ahol már járvány is felütötte a fejét.

Kovásznai vállalkozók zalai látogatása

Tapasztalatcserére érkeztek kovásznai fiatal vállalkozók Zalába, két napig ismerkednek az itteni gyakorlattal. A látogatás kapcsán Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke Zalaegerszegen tartott sajtójátékoztatón elmondta, 2003 óta létezik a kapcsolat Kovászna megye önkormányzatával. Az eltelt évek során több kulturális és turisztikai célú projektet valósítottak meg közösen. Ez alkalommal pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás segítségével a gazdasági kapcsolatok erősítésére helyezték a hangsúlyt, ezért a fiatal, kezdő vállalkozások, a startupok kerültek a fókuszba. Kovászna Megye Tanácsa delegációjának hét tagja ebbe a kategóriába tartozó vállalkozást működtet, és a két napba besűrítve igyekeznek számukra megmutatni a zalai gyakorlatot. Ennek szellemében keresnek fel olyan céget, ahol drónokkal foglalkoznak, illetve okos sportruhát fejlesztenek. Emellett ellátogatnak a Pannon Egyetem Innovációs és Tudásközpontjába, a ZalaZone autóipari tesztpályára, valamint egy új gyógyászati- és egészségcentrumba. Pácsonyi Imre szólt arról is, hogy a két megye vállalkozásait segítő megállapodás létrehozása a jövőbeni cél, de az ezzel megvalósuló esetleges anyagi támogatása már állami programban képzelhető el.