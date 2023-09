Újabb utcák újultak meg Keszthelyen

Az elmúlt hetekben készültek el Keszthely-Kertváros útszakaszai, de megújult a burkolat többek között a Balassa Bálint, a Fecske és a Fenyves utcában is. A következő az Erzsébet királyné útja lesz, ahol már elkezdték a munkát. Ebben az utcában régóta esedékes a renoválás, most a Belügyminisztérium pályázatának és az önkormányzat hozzájárulásának köszönhetően végzik a munkát. Az Erzsébet királyné utcában közel 6 hét alatt megújul a park melletti szakasz. Fölmarják az aszfaltot, a szegélyeket lerakják és utána új burkolatot kap a szakasz, miközben a csatornákat is megtisztítják, mondta Vozár Péterné alpolgármester. A Fecske utcában az útszakasz végét újították fel, s az innen nyíló Fenyves utcát is újraaszfaltozták. Mindkét út forgalmas, így még nagyobb az öröm, hogy elkészülhetett a renoválás, önkormányzati forrásból. Az önkormányzatnak további tervei is vannak az útfelújításokat illetően. Hamarosan kezdetét veszi a Vaszary Kolos utca burkolatának javítása, az érintett szakaszokon élőktől türelmet kérnek.

Szüreti gálaest telt ház előtt Nagykanizsán

Nagykanizsán, a HSMK-ban Várjatok még őszirózsák címmel rendezte meg szombaton a Tüttő János Nótaklub a gálaestjét. Ezúttal a nótaklub a szürethez igazította fellépését, melyen telt ház előtt szerepelhettek. Az élő zenei kíséretet a Liszt Ferenc-díjas Szalai Antal és zenekara adta. Az eseményen fellépett még Farkas Rozika dalénekes, előadóművész és a Zalagyöngye táncegyüttes. Az egész estés műsor programját Major Lajos és Németh Tibor állította össze. Az esten elhangzott: a 2000-ben alakult, jelenleg 17 tagú együttes átlagéletkora 77 év, a korelnök a 88 éves Varga Gyula. Az eseményen megjelent Balogh László polgármester mellett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki elmondta: a közösség büszke lehet a nótaklubra, amely nívós gálaműsort adott. Csak gratulálni lehet ahhoz a kitartáshoz, hagyományápoláshoz, amit a kanizsai dalszerző és író, Tüttő János hagyatékáért tesznek.

Már két irányban közlekednek Zalaegerszegen, a Kosztolányi utcában

Hétfőn reggel hivatalos ünnepség keretében átadták Zalaegerszegen a forgalomnak az 1,8 milliárd TOP-os és állami forrásból megújult, a Balatoni út és a Béke liget között kétirányúvá vált Kosztolányi utcát. A beruházás második üteme hamarosan folytatódik. A történelmi előzményekről Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy 1925 és 1935 között épült a villasor az egykor Erzsébet királyné nevét viselő úton, majd 1976-tól a kétirányú Kosztolányi utcában csupán egy irányban lehetett közlekedni. 1998-ban már 16 ezer volt, míg jelenleg 36 ezer gépjármű van Zalaegerszegen, a napi átmenő forgalom pedig eléri az 50 ezret. Az önkormányzat 2000-ben már tervbe vette a kétirányúsítást, a megvalósulásra mostanáig kellett várni. Jelenleg annyi infrastrukturális beruházás zajlik egyszerre a városban, amennyi az elmúlt 30 évben soha, jelezte Balaicz Zoltán. A Kossuth utca terhelésének csökkentése és a kerékpárosbarát közlekedés kialakítása volt a cél, ám fontos hangsúlyozni, hogy nem lesz sétálóutca a belvárosban – mondta a polgármester. A rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő ugyancsak a megnövekedett járműforgalom miatt kialakult közlekedési helyzetről, annak megoldásáról beszélt. Dr. Sifter Rózsa főispán kiemelte, Zalaegerszeg és Zala vármegye sikereinek egyik kulcsa a beruházóbarát szemlélet. A Zala Vármegyei Kormányhivatal kilenc szervezeti egysége volt érintett a beruházásban, kiemelt szerep hárult a földhivatali, a közlekedési, a műszaki engedélyezési, valamint az építésügyi, örökségvédelmi, mérésügyi főosztály munkatársaira. A mintegy 300 napig tartó kivitelezési munkálatokat a Hydrocomp Kft. és az Inter-Tefu Kft. konzorciuma végezte.

Jom Kipur a zalaegerszegi zsidó hitközségben

A nemrég kezdődött zsidó újév ünnepe után egy héttel, vasárnap tartották a Jom Kipurt a zalaegerszegi zsidó hitközségben. Az ünnep az engesztelés napjaként ismert, amikor a hitéleti hagyomány szerint megbánják bűneiket a zsidó hit szerint élők. A közösség tagjainak Virágh Judit, a hitközség elnöke beszélt a Jom Kipur jelentőségéről. "Egyszer egy évben adatik alkalom …", mondta, hozzátéve, ebben a vallásban, amely nem ismeri a vétkezés-gyónás-vezeklés-vétkezés végtelen körforgását, egyetlenegyszer egy évben megadatik a bűnbánatot követő engesztelés lehetősége. Rosenfeld Dániel Imre bibliaoktató, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség kántora, vallási vezetője elmondta, a Jom Kipur idején megáldják a gyerekeket, a közösséget, meggyújtják az ünnepi gyertyákat és külön az elhunytak részére, elhangzik az ünnepélyes nyilatkozat, amely az elmúlt esztendő során meggondolatlanul tett fogadalmak és ígéretek feloldását szolgálja. A közösség az engesztelés napja jelképeként használt kis címletű egy- és ötforintosokat adományként ajánlotta fel a rászorulóknak.