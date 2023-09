Keszthelyen járt a Pesti Művész Színház, az előadás előtt kulisszabejárást tartottak

Színpadi szeánsz címmel szervezett kulisszabejárást és közönségtalálkozót a Pesti Művész Színház Keszthelyen. Az eseményre regisztrált színházbarátok a darab elkészülésének titkain kívül a színház múltjába is betekintést nyerhettek. Az előadás előtt a program rövid történelmi áttekintéssel kezdődött. A látogatók megismerhették a színházépület történetét, és többek közt a folyosón kifüggesztett régi plakátok múltjába is betekintést nyerhettek. A művészbejárón most kivételesen a vendégek sétáltak át, és vették birtokba a színpadot. Miután feltérképezték a díszletet, Egyházi Géza és Csengery Attila osztotta meg személyes történeteit, meglátásait a színészi léttel kapcsolatban. A Színpadi Szeánsz első alkalommal engedett betekintést a kulisszák mögé a keszthelyi Balaton Színházban. Egy turnusba 10 ember jelentkezhetett, azért, hogy ne váljon zsúfolttá és megmaradjon a személyesség varázsa. Stadler Tímea Kinga igazgató elmondta, nagy sikere volt a rendezvénynek, s tervezik a folytatást. Ezzel az extra programmal célzottan az „Eszeveszett primadonnák, avagy nyakig a slamasztikában” közönségének kedveskedtek, ezért csak az előadásra jegyet váltók regisztrálhattak.

Kiállítás és könyvbemutató Nagykanizsán

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban a házigazda intézmény a Kultúrával Kanizsáért Egyesülettel közösen csatlakozott a Magyar Népművelők Egyesülete által 17. alkalommal megszervezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz. A vendégeket Kámánné Szép Terézia, a vendéglátó intézmény igazgatója köszöntötte. Beszédében elmondta: nagy öröm számukra, hogy a letenyei Vajdainé Mikó Judit akvarellfestő, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház fafaragó szakkörének tagjai, Csávás Csaba, Domaföldi Tibor, Tislér Zoltán, Horváth Mákos Ferenc kiállításon mutatkozhatnak be. Illetve bemutathatják Kanizsai K. József 100 érzés, élmény árnyékában 2. című könyvét. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a kultúrát ünneplőkhöz szólva kiemelte: az ilyen, a kultúra bizonyos szegmenseit bemutató rendezvények hozzájárulnak a hagyományok ápolásához, a magyar értékek megőrzéséhez és azok tiszteletéhez. Balogh László polgármester ugyancsak méltatta a művelődési ház kulturális törekvését, miszerint sokszínű csokrot állított össze. Hozzátette: a kiállítás és könyvbemutató igazi értékét az elmélyedés, a saját környezet igényesebbé tételének vágya és öröme jelenti.

Pásztorhagyományok napja a gébárti alkotóházban

A hajdani pásztorélet tárgyalkotó kultúrája elevenedett meg vasárnap a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban, a XV. Pásztorhagyományok napján, a pásztorfaragók találkozóján. Az érdeklődők láthattak szarukürt- és kobaktök-karcolást, mely az egykori dunántúli pásztorok által használt motívumok mellett egyéni minták megjelenését is bemutatta. A jurta előtti térben Bereczki Csaba és Kovács Zoltán, a Népművészet Mestere dolgozott, az emeleten pedig többek között Bujtor Tiborral találkozhattak a Gébártra kilátogatók. Egyebek mellett a nevezetes kutyagerinc, azaz a többnyire gyümölcsfa alapanyagból kifaragott figurás pálcák összeillesztésével készített lábas- és bogrács- vagy kondéralátét is látható volt a mesterségbemutatókon. A ház igazgatója, Kiss-Molnár István elmondta, a gébárti alkotóház alapfunkciója, hogy időről időre bemutassa a népi mesterségeket, az elődök és a kortárs alkotók munkáit. A pásztorhagyományok fontos hónapja szeptember, ilyenkor hajtották be az állatokat, vetettek számot a nyájak állapotával, Szent Mihály napjához igazodnak ezek a tevékenységek. Az elkészült kézműves eszközöket is ilyenkor láthatta a közösségük. A pásztorhagyományok napjához kapcsolódott a Völgyi Banda népzenei blokkja, ifj. Horváth Károly népzenész pásztorhangszerekből tartott bemutatót. A botfai citerások pásztordallamokkal érkeztek, a Balaton mellől érkezett ÜSTökös Családi Kompánia bábszínházi eszközökkel vegyítette a népzenét, néptáncot. A nap folyamán Szelestey László dunántúli pásztorfaragásokat bemutató állandó gyűjteményét szakmai vezetéssel tekinthették meg a vendégek.

Szívünk napja - előadások és állapotfelmérések a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában

A közelmúltban számos rendezvény hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségekre, mint a vezető halálokok egyikére, ezt a célt szolgálja a szív világnapja elnevezésű világszerte megtartott akciósorozat. Szombaton a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában zajlottak a szakmai, de a köz számára is hasznos információval szolgáló előadások. Az egyetemi intézmény a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal karöltve állapotfelmérésre, állóképességi tréningre, egészségmegőrző mozgásformák elsajátítására is lehetőséget adott. A résztvevők láthattak újraélesztési gyakorlatot, szívanatómiát bemutató szívboncolást is. Dr. Császár Gabriella, a PT EK ZKK igazgatója és dr. Lupkovics Géza osztályvezető főorvos, a vármegyei kórház kardiológiai osztályának vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Riba Ádám kardiológus előadása mutatta be a szív működésének anatómiáját, s tért ki a lehetséges megbetegedésekre, azok okaira, illetve a megelőzésre és a gyógyításukra. Hangsúlyozta, a betegek életmódváltása nélkül az orvosok, a kórházak nem tudnak eredményes munkát végezni, ám sajnos az emberek gyakorta a második infarktus után sem mondanak le káros szenvedélyeikről, nem alakítják át a táplálkozásukat, nem mozognak többet, holott ezek lennének a megoldás kulcsai. A zalaegerszegi Szívünk napja rendezvény fővédnöke, Balaicz Zoltánné kezdeményezésére rajzpályázat is kapcsolódott a rendezvényhez, gyerekek és az egyetemi kari központ hallgatóinak alkotásaiból rendezett alkalmi kiállítás is ráirányította a figyelmet a szívünkre, amiért tennünk kell, hisz értünk dobog.