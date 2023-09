A keszthelyi Zöldmező-intézmény négymillió forintot nyert a fejlesztésre

A Decathlon áruházlánc négymillió forintos támogatásából megújította tornatermének sportpadlózatát a keszthelyi Zöldmező utcai iskola, amely gyógypedagógiai intézményként is működik. Az átadón Krasznai Tamásné intézményvezető elmondta, az épület 1984-ben, vagyis 39 éve épült, s már időszerű volt tornatermének megújítása, amelyre a sportáruházlánctól elnyert pályázat teremtett lehetőséget. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere arra hívta fel figyelmet, hogy a pedagógusok ebben az intézményben jórészt hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, ugyanakkor eredményeik talán még jobban láthatók, s még értékesebbé teszik ezt a munkát. Ezért is fontos, hogy segítsék ezt az intézményt, és ennek jegyében, fokozatosan, lépésről lépésére sok fejlesztés, beruházás van mögöttük. A szalag átvágása után az intézmény alsós diákjai ízelítőt adtak egy testnevelésóra feladataiból, és a szellemi fejlesztő erőpróbában is maximálisan helyt álltak. A sportáruházlánc „Sportból a legtöbbet! 2023” kiírása tornatermek és kültéri sportpályák felújítását szolgálta, amelynek elsődleges célja, hogy fejlesszék az iskolák infrastrukturális lehetőségeit, például tornaterem, futófolyosó vagy tornaszoba kialakításával.

Fókuszban a közlekedés Nagykanizsán

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban rendezték meg a VI. Országos közlekedéstörténeti konferenciát „A közlekedés hatása egyes települések és a régiók életére” címmel. A házigazda intézmény mellett a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Általános Tagozat Közlekedéstörténeti Szakosztálya, valamint a KTE Baranya vármegyei területi szervezete hívta életre a konferenciát, melyet kétévente tartanak meg. A vendéglátó intézmény igazgatója, Kámánné Szép Terézia köszöntőjében kiemelte: megtiszteltetés Nagykanizsa számára, hogy ilyen nívós, történelmi előadások helyszíne lehet. A kultúra közvetítésén túl a jövőben a tudományra nagy hangsúlyt kell fektetniük. A szakma elismert szakembereitől több szekcióban változatos beszámolókat hallhattak az érdeklődők. Bizzer András polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztetett: közel 160 éve az Osztrák–Magyar Monarchia idején, amikor a Déli Vasút Társaság megépítette a Bécs–Sopron–Szombathely–Nagykanizsa vasútvonal elődjét, akkor Nagykanizsa és a nyugati városok a leggyorsabb összeköttetést nyerték el Bécs és az Adriai-tenger kikötői között. Dr. Kalocsai Péter, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Történelem Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense Urbanizáció és városi tömegközlekedés Nagykanizsán a polgári korban címmel tartott beszámolót. A prezentációjában kiemelte: a dél-zalai város fontos közlekedési csomópont volt a polgári korszakokat megelőző időszakban is.

Gyémánt díjat kapott a zalaegerszegi Tourinform Iroda kollektívája és a Városmarketing Iroda

Magas színvonalú marketingtevékenységéért gyémánt díjat kapott a 25 éves zalaegerszegi Tourinform Iroda kollektívája és a Városmarketing Iroda. A Magyar Marketing Szövetség által kiírt pályázat eredményhirdetését szeptember közepén tartották a budapesti Várkert Bazárban, a zalaegerszegi sikerekről sajtótájékoztatón számolt be a városházán Balaicz Zoltán polgármester, Tuboly Andrea, a Tourinform Iroda vezetője és Horváth Szilárd, a Városmarketing Iroda vezetője. Az elismerést elnyerő pályázók bizonyították, hogy az öt meghirdetett kategóriák valamelyikében a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt városmarketing-tevékenységet végeztek, idén 140 pályázó nyerte el a címet. A „Városmarketing gyémánt” védjegy jogosít a logó használatára. A Tourinform Iroda a városismereti activity kártyajátékkal, a Városmarketing Iroda pedig a zalaegerszegi fesztiválokkal nevezett, melyek közül kettőt szervez Horváth Szilárd csapata.

Többsávosra bővült a csomópont

Többsávosra bővült a csomópont Páterdombon. Az átalakítás az erre közlekedőktől még figyelmet igényel. A páterdombi városrész és a belváros közötti közlekedést segíti a Biró Márton és a Béke ligeti utca csomópontjának átépítése. A beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ezen Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, a munkálatokra a Kosztolányi utca kétirányúsításához kapcsolódóan került sor. Az átalakítás célja, hogy a szintbeni vasúti átjáró melletti csomópont átépítésével, a közlekedési irányok szétválasztásával, a keleti városrész elérhetősége javuljon. Ehhez az útpályát kiszélesítették, az egyes irányoknak külön forgalmi sávok készültek, ami a csomópont áteresztőképességét jelentősen megnövelte és elősegíti a biztonságos közlekedést is. Mint elhangzott, a megvalósítást hosszú évek előkészítő munkája előzte meg. Az önkormányzat az elmúlt években megvásárolta a bővítéshez szükséges magánterületeket. A beruházásban a Béke ligeti iskola is a Biró Márton utca közötti szakaszon új járda épült, a Bíró Márton utca keleti oldalán az aszfaltos járdaburkolatot 60 méter hosszban felújították. A csomópontban az elsőbbségi viszonyok megmaradtak, tehát a főirány, a Wlassics és Béke ligeti utca, a Biró Márton utcán érkezőket stoptábla fogadja. Gecse Péter alpolgármester, Páterdomb önkormányzati képviselője arról szólt, hogy az elmúlt években a településrészen 85 parkolóhelyet alakítottak ki, mégpedig nem használt területeken. Felidézte, hogy a közlekedésbiztonság javítása érdekében évek óta terítéken volt a nagy forgalmú Biró Márton utcai csomópont átépítése, és erre a Kosztolányi utcai beruházás teremtette meg a lehetőséget. Az alpolgármester kérdésre arról is szólt, miszerint a vasút mellett húzódó, a Béke ligeten átvezető leromlott állapotú járda felújítását is tervbe vették.