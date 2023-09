Megújult a keszthelyi református templom

Nyolc év alatt, több ütemben, felújították a keszthelyi református templomot, illetve a hozzá kapcsolódó épületegyüttest. A rekonstrukció zárásaként hálaadó istentiszteletet tartottak. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte: a gyülekezet hatalmas ajándékot kapott, amelyért köszönetet kell mondani Istennek. Kifejtette, a felújításhoz, sokak önzetlen munkája mellett, szükség volt Keszthely vezetőinek, országgyűlési képviselőjének támogatására is. Az egyházközség és a Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány 2015-től folyamatosan sikerrel pályázott a templom, illetve a hozzá kapcsolódó gyülekezeti terem, parókia, vendéglakás és pincehelyiség felújítására, valamint közösségi programok szervezésére. Amint Varga Zsófia projektmenedzser felelevenítette: 11 pályázat során összesen 27 kivitelezővel dolgoztak. A hálaadó istentisztelet után közgyűlést tartott a keszthelyi református gyülekezet, amelyen Zichy Emőke lelkipásztor mindenkinek megköszönte segítő támogatását. Arról is beszélt, a pályázatok mellett a keszthelyi és a gyenesdiási önkormányzat, továbbá a gyülekezet tagjai is segítették a munkát – utóbbiak adakozással és önkéntes munkával. A keszthelyi református gyülekezet további fejlesztéseken gondolkodik: most az orgona felújítását vették tervbe.

Megoldódik a vízelvezetés a garázsok mögött Nagykanizsán

Újabb és újabb fejlesztések kezdődtek el az 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználásával Nagykanizsán. A minap a kivitelezők nekiláttak a Garay utcai garázssor csapadékvíz-elvezetésének. Mint arról Balogh László polgármester a helyszínen beszámolt: régi problémát orvosolnak a vízelvezetés kiépítésével, hiszen a garázstulajdonosok számos alkalommal jelezték, hogy nagyobb esőzések, felhőszakadások után nem folyik el a víz a területről, s olykor a garázsokba is betört a víz. Maga a beruházás nem jelent nagy összeget, a tervek szerint a kivitelező cirka 3 héten belül végez a munkálatokkal, ugyanakkor városvezetőként úgy véli, hogy minden esetben oda kell figyelni a lakosság által jelzett problémákra, mondta Balogh László, aki hozzátette: szerencsére forrás is van az ilyen és ehhez hasonló beruházásokhoz.

Új tanév a Senior Akadémián Zalaegerszegen

A múlttal és a mindennapjainkba már beszüremlő jövővel ismerkedhettek mindazok, akik részt vettek a Senior Akadémia első előadásain. Az új tanév nyitónapján ugyanis Trianon - A békediktátum születése és következményeiről Nánay Mihály, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa szólt. Őt pedig ifjabb Sándor Dénes, az önkormányzat informatikai tanácsosa követte, aki Mi és az MI címmel a mesterséges intelligenciáról beszélt a hallgatóságnak a PTE zalaegerszegi egyetemi központ nagyelőadójában. A városi idősügyi tanács által szervezett kurzus megnyitóján Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy anno Boda László kezdeményezte az idősek számára a Senior Akadémiát, és az azóta eltelt sok-sok év töretlen érdeklődése igazolta az elképzelését. Szavait követően a házigazda intézmény nevében dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató, dékán, egyetemi docens üdvözölte az akadémiára beiratkozott másfél száz hallgatót. Az akadémián októberben egészségügyi téma kerül terítékre. A Szent Rafael kórház orvosainak és vezető dietetikusainak közreműködésével a szépkorúakat érintő témákról lesz szó. Az előadások mellett rendszeresen klubfoglalkozásokat is tartanak; gyógytorna, társastánc, angol nyelvű társalkodó klub, országismeret, valamint veszteség- és gyászfeldolgozás szerepel a kínálatban.

A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület 35 éves jubileumát ünnepelték

Dr. Zörényi István kardiológus kezdeményezésére jött létre 35 évvel ezelőtt a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület, mely a közösségi élet erejét használva segíti az érintett betegségekkel küzdők gyógyítását, gyógyulását. A klub a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartotta évfordulós ünnepi rendezvényét, melyen Balaicz Zoltán polgármester, dr. Sifter Rózsa főispán, dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, a megyei kórház főigazgatója, dr. Kocsis Gyula, a zalai nyugdíjas szervezetek szövetségének vezetője méltatta a civil egyesülés munkáját. Dr. Németh Barnabás főorvos, a betegklub elnöke idézte fel az elmúlt éveket, majd a klub tisztségviselői vehettek át emlékplakettet. Az egyesület dallal is megköszönte a leköszönő elnökhelyettes, Halász Vincéné Vera sokéves szervező munkáját. Az ünnepi program keretében dr. Lupkovics Géza PhD kardiológus főorvos, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház orvos-igazgatója tartott vetített képes előadást Hogyan tartsuk a szívünket fiatalon? címmel. Felhívta a figyelmet az életmódbeli veszélyforrásokra, melyek a szív- és érrendszeri betegségek kiváltó okai lehetnek. A cigaretta alapvetően tiltott kell legyen, az alkohol nagyon mérsékelten fogyasztandó, ezzel szemben a mediterrán diéta és a megfelelő mozgás jó hatással van az egészségünkre. Mindemellett a közösség megtartó erejét is hangsúlyozta az előadó, hozzátéve, ezért van nagy jelentősége a Szív- és Érbeteg Egyesület munkájának, mely az aktív klubélettel támogatja az orvosok munkáját. Az élet négy palackból áll, mondta, a cumisüveg, az üdítős, majd alkoholos palackok után az infúziós a negyedik, utóbbira kerüljön sor minél később, kívánta az egybegyűlteknek.