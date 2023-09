Tizedik alkalommal találkoztak a keszthelyi plébániák

Tizedik alkalommal találkoztak a keszthelyi plébániák. Ezúttal a Karmelita Bazilika adott helyet a programnak. Az eseményt azzal a szándékkal indította útjára a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Keszthelyi Csoportja, hogy a hívek megismerjék egymást, és lehetőségük legyen kötetlen beszélgetésre. A hagyományokhoz híven a filiák is csatlakoztak a találkozóhoz. A keszthelyi plébániák híveinek többször van alkalmuk egymással találkozni. A búcsúkon, a templomok nagyobb ünnepein vagy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének programjain látják egymást. A szomszédos településeken élők azonban kevésbé ismerik a keszthelyi híveket. Ezért jó alkalom a Plébániák találkozója, ahol a rendszeres résztvevők között mára már barátságok szövődtek, az újonnan érkezők pedig képet kaphatnak a közösség életéről, emelte ki Tál Zoltán, az Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Csoportjának elnöke. Az eseményen a plébánosok mellett a káplánok és a ministránsok is részt vettek. Ez nekik is jó alkalom arra, hogy a kötött szertartásokon kívül ismerjék meg a híveket. A fiatalok is szívesen járnak erre a rendezvényre, hiszen nagyon sok tapasztalatot gyűjthetnek az idősebbektől. Az eseményen részt vett Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere is.

A kerek évfordulóra táblát állíttatnának a jazzrajongók

Az I. Nagykanizsai jazzfesztivál 50. évfordulója alkalmából emléktábla állítását kezdeményezték a kanizsai jazzklub alapítói. A kezdeményezésről Halász Gyula jazzkutató, a Magyar Jazz Szövetség tagja sajtótájékoztatón beszélt a Honvéd Kaszinóban. Halász Gyula elmondta: közadakozásból szeretnének emléktáblát állíttatni és civil szereplőként megemlékezést tartani a hajdani Fabik Károly úttörőház, ma a Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Zrínyi utca 18. számú épületénél november 9-én, csütörtökön. Az 1973-ban rendezett első kanizsai fesztivál és nemzetközi jazzhétvége mérföldkőnek tekinthető a kanizsai jazz történetében, hiszen ezzel azóta is a hazai és a nemzetközi jazzszíntérben jelen van a város, fűzte hozzá. Azok a világsztárok, együttesek és művészek, akik felléptek, az egyetemes kultúra fontos szereplői voltak és sokuk jelenleg is az. A stílus kedvelőit, támogatóit arra kérik, hogy lehetőségeik szerint támogassák a közadakozásból elkészítendő emléktábla és az ehhez kapcsolódó rendezvény megvalósulását. Ebben kiemelkedő partnerük a Honvéd Kaszinó igazgatója, Halmos Ildikó. Halász Gyula hozzátette: az emléktábla tervezését és kivitelezését a megyeszékhelyi Béres János Vajda Lajos-díjas szobrászművész vállalta, aki a kezdetektől fogva a kanizsai jazzmozgalom lelkes támogatója. A korábbi években is többször dolgozott már a civilekkel, például legutóbb tavaly az I. Magyar jazztörténeti emlékpontra készített emléktáblát az Ady sétálóutcára. A művész már tett egy nagylelkű gesztust: munkadíj felszámítása nélkül vállalta az új tábla megalkotását.

Búcsú a páterdombi ONCSA-keresztnél

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódóan tartottak búcsút vasárnap a megyeszékhely régi városrészében Páterdombon. Két évtizedes hagyomány, hogy a szeptember 12-ei Mária-napot követő vasárnap tartják meg a közel ötezer lakost számláló városrész legnagyobb ünnepét, mondta Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője. Mint fogalmazott, a rendezvényen mindig ügyelnek rá, hogy erősítsék az itt élők identitását, ezért a műsorban helyiek is fellépnek, például a tíz éve működő Páterdomb a Kultúráért Egyesület tagjai, a Radnóti utcai óvoda gyermekei, valamint a városrészhez kötődő tagokkal bíró Norton zenekar. A páterdombi búcsút a Honvéd és Gönczi Ferenc utca találkozásánál álló úgynevezett ONCSA-keresztnél tartották meg a hagyományok szerint. A nagycsaládos falusi nincstelenek támogatására, a születések számának emelésére és gyermekvédelmi célokból alapított állami szociális szervezet, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) után elnevezett, és az alap támogatásával Páterdombon felhúzott házakat 1943-ban avatták fel. Zalaegerszegen a Páterdombon kívül Kaszaházán épült fel hét ház 1942-ben, majd egy évvel később Olában 20, amihez 1944-ben még négy társasházat építettek. Az épületeket sokgyermekes, szegény, de munkát szívesen vállaló, a hitelt törleszteni tudó családoknak juttatták.

Életmű díjat kapott a zalaegerszegi színművész, Ecsedi Erzsébet

A Színházi Kritikusok Céhe idén 44. alkalommal adta át a Színikritikusok díját, amellyel a 2022/2023-as évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerték el. A díjátadó gálát hétvégén tartották a Katona József Színházban. 2023-ban az életműdíjat Ecsedi Erzsébet színművész, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja nyerte el. Idén 21 színikritikus adta le voksát. A céh áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy 2023-ban az életműdíjat a Soltis Lajos Színházhoz is erősen kapcsolódó Ecsedi Erzsébet színművész kapja. A Színházi Kritikusok Céhe évente egyszer titkos szavazással életművéért díjat adományozhat olyan, a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó, lezárt pályával vagy pályaszakasszal rendelkező 65 év feletti művésznek, aki dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért, színvonalának emeléséért, és közvetve vagy közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színházművészet jövőjének alakításához, a fiatalabb színházi generációk neveléséhez, formálásához. A Színházi Kritikusok Céhe eddigi életműdíjasai: Törőcsik Mari, Zsámbéki Gábor, Fodor Tamás, Molnár Piroska, Székely Gábor, Radnóti Zsuzsa, Lázár Kati, Pogány Judit, Csíky András, Szakács Györgyi, Cserhalmi György. A Színházi Kritikusok Céhe 2022-ben alapította a Jövő díjat, amely évadokon átívelő, progresszív, társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen előadások számára adható. A 2023-as díjazott a céhtagok szavazatai alapján a celldömölki Soltis Lajos Színház.