Konferenciát tartottak Keszthelyen a gyermekorvosok

Keszthelyen tartotta éves konferenciáját a Magyar Gyermekorvosok Társasága mintegy 400 szakember részvételével. A találkozó kiemelt témája a családközpontú ellátás, de a szoptatástámogatás, a védőoltások és a távgyógyítás is napirenden voltak a pénteken kezdődött háromnapos programon. Zala első ízben adott otthont az éves konferenciának. Különlegessége, hogy a most 99 éves társaság meghívta azokat a szekciókat, medicinákat, melyek az anyatársaság keretein belül születtek, de később leváltak vagy önállósodtak. Az infektológia, a fertőző betegségek is helyet kaptak a száz tervezett előadás sorában. Kiemelkedő és aktuális kérdés a HPV oltás. Ez az egyetlen olyan vakcina, ahol a szülők döntésétől függ, hogy a gyermekek be lesznek-e oltva. A biztonságos vakcina megmenti a fiatalokat a humán papilloma vírussal összefüggő rosszindulatú daganatoktól. A Magyar Gyermekorvosok Társasága idén is átadta hagyományos díjait, elismerve a gyermekgyógyászat kiemelkedő teljesítményeit. A közösség támogatja a pályakezdőket is, emellett a tanácskozás fontos célja a párbeszéd, mondták a szervezők.

Gyalogátkelőhely épül a Petőfi és a Honvéd utca kereszteződésében Nagykanizsán

Új gyalogátkelőhely épül a Petőfi és a Honvéd utca kereszteződésében, jelentette be pénteken a helyszínen Bodó László, a terület önkormányzati képviselője. Mint elmondta: az itt élők számára évek óta komoly problémát jelent, hogy nem tudják biztonságosan megközelíteni a buszmegállókat, a Petőfi utcán már halálos kimenetelű baleset is történt. A gyalogos-átkelőhely 3 méter szélességgel kerül megvalósításra, kiépítik a közvilágítást, illetve a vakok és gyengénlátók biztonságának növelése érdekében figyelmeztető és rávezető térkő elemeket építenek be, említette a képviselő, aki hozzátette: a beruházás költsége 13,5 millió forint. A tervek szerint a kivitelező cég novemberre elkészül a munkával. Mindezzel párhuzamosan a Balatoni úton négy meglévő gyalogátkelőhelyet átépítenek okos-zebrává, az útburkolatba telepített LED-es jelzőrendszerrel.

Szőrős szépségek őszi seregszemléje volt Zalaegerszegen, kutyakiállítás a Gébárti-tónál

A Zala Megyei Kynológiai Egyesület a hétvégén tartotta a 14. nemzeti CAC kutyakiállítását és országos tenyészszemléjét. A rendező civil szervezet elnöke, Orbán Sándor arról számolt be, hogy az idén a kétnapos megméretést 10 fajtacsoportban 130 fajta kutyára hirdették meg, és a rendezőkhöz 751 jelentkezés érkezett. A kutyabírálatokat követően tartották meg legjobbak bemutatóját, a Best in Show-t (BiS). A programban fiatal felvezetők, tenyészpárok, tenyészcsoportok is versenyeztek, valamint baby BiS, kölyök BiS, junior BiS és felnőtt BiS címeket is kiosztottak. A kiállítással egyidejűleg tenyészszemlét is tartottak a terrierek, a tacskók és az orosz fekete terrier klubjához tartozó kutyáknak. A kiállítás laikus látogatói zavarbaejtő bőséggel találták szembe magukat, küllemben, habitusban, méretben. Ez utóbbi jellemző felső határán mozogtak az orosz fekete terrierek. Közülük kettő, a 16 hónapos Grisa és a 3 éves Shade Somogyjádról érkezett Bózsa Réka és Horváth Péter társaságában. Mint elmondták, tenyésztőként foglalkoznak a tekintélyt parancsoló ebekkel, a fajtát a nyolcvanas években tenyésztették ki őrző-védő feladatokra Oroszországban. Nálunk kevesen foglalkoznak ezzel a fajtával, mert sok törődést igényel a bundája. Mint gazdája fogalmazott, családcentrikus kutya, az óriás testben érző lélek lakozik, és ha éppen nem a feladatát látja el, akkor mondhatni, ölebként viselkedik. A méretskála másik végén foglalt helyet az a törpe pincser, a négy hónapos Bentley, akit a törökbálinti Szoó Zoltánné hozott el kiállításra. Mint kiemelte, ez a fajta nem igényli a kozmetikát, nagyon ragaszkodik a gazdájához, könnyen tanítható, ezért gyakran alkalmazzák kereső kutyának. Ottjártunkkor a négylábú apróság már lánya, Regina ölében pihente ki a minősítés fáradalmait, megérdemelten, hiszen a baby kategóriában első helyet (best minor puppy) szerzett, így bekerült a legjobbak bemutatójára is.

Közel négyszáz makettet láthattak az érdeklődők a 19. makettversenyen és -kiállításon Zalaegerszegen

A 2007 óta Wolfpack néven ismert megméretésre idén három kiemelt témakört határoztak meg, árulta el Szekér Géza, a rendezvény főszervezője. Az egyik az angol Supermarine Spitfire volt, ebből 21 darab került az asztalokra. A repülőgépet anno az angol királyi légierő (Royal Air Force - RAF) 1938 nyarán rendszeresítette. A típus népszerű a makettgyártók körében is, nem meglepő módon az angliai Airfix-gyár is kiadta több változatban. A világ haditechnikai eszközeit, illetve vízi, légi, földi járműveit miniben bemutató seregszemlére a Japánhoz kapcsolódó maketteket is kiemelten várták, mutassák be azokkal a katonai vagy a civil felhasználású eszközöket. A kiállított műveket a versenyzők korosztályától, jártasságától függően négy kategóriába rendezték, majd ezt további alosztályokra bontva közel harmincféle besorolási szempont alapján minősítette a látottakat a hét, három-három főből álló zsűri. Idén első alkalommal a mester kategóriát is meghatározták azok számára, akik országos minősítőversenyen sikerrel mérették meg magukat az Apáczai Művelődési Központban. A mozdulatlan makettek mellett megjelentek a járóképes modellek. Kisebb ármádiának is beillett a rádióirányítású harckocsik csoportja. Az 1:16 arányú modellek a megszólaláson túli hűséggel adták vissza második világháború szovjet, illetve német haditechnikáját. Nemcsak a motorhangot adtak ki, még a fegyverekkel a lövéseket is imitálták. A kiállításon a modern idők eszközei, a 3D-s nyomtatók is megjelentek bemutatva, hogy a nehezen beszerezhető kiegészítők mellett akár komplett modellek is legyárthatók velük.