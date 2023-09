Fókuszban a segítő szervezetek Keszthelyen

Keszthely segítő szervezeteit ismerhették meg a fiatalok a közelmúltban. A Család- és Gyermekjóléti Központ harmadik alkalommal szervezett családi napot, amelyre nyolc csapat nevezett a város általános- és középiskoláiból. A szervezők igyekeztek minden olyan szervezetet meghívni, ahol a fiatalok megfordulhatnak. Így többek között a rendőrség, az Alapellátási Intézet, a bölcsőde, az Egészségfejlesztési Iroda, a Pedagógiai Szakszolgálat és az ESZI Idősek Otthona is részt vett. A jó hangulatú programon ugrálóvár és játszótér is várta a résztvevőket. A segítő szervezetek minden évben olyan feladatokkal készülnek, amelyek a gyerekek számos képességét teszik próbára. A részeg szemüveggel az ittas állapotot imitálta az Alapellátási Intézet, a rendőrség pedig ismét felépítette a népszerű kerékpáros akadálypályát. Először voltak jelen a programon az iskolapszichológusok, akik arról beszéltek, hogy mik a fiatalok leggyakoribb problémái. A programot a keszthelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal karöltve szervezték meg. A Család- és Gyermekjóléti Központ kifejezetten aktív Keszthelyen. Kiemelt céljuk, hogy a szervezet nyitott, szolgáltatáscentrikus, bizalmi légkör megteremtésére alkalmas hely legyen. Ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok és a családok testközelből is megismerjék a város segítő szervezetei, tájékoztatott Jakabfi László, a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője.

Befejeződött a beázás utáni helyreállítás a nagykanizsai óvodában

Az előre tervezettekhez képest két héttel korábban sikerült befejeznie a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt.-nek azt az épületfelújítási munkát, ami a Nagykanizsai Központi Óvoda Rózsa Tagóvoda Csokonai utcai telephelyén beázás miatt vált szükségessé. Minderről sajtótájékoztató keretében számolt be Gábris Jácint önkormányzati képviselő, a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás elnöke és Horváth Jácint, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Elmondták, az épület egyik szárnyát érintő beázás olyan mértékű volt, amit már az egészségre veszélyesnek ítéltek meg, ezért volt szükség az azonnali munkavégzésre, amit augusztus-szeptember hónapban végeztek el. Az önerőből megvalósított, 11 millió forint értékű felújítás során nemcsak az épületszárny lapos tetejét szigetelték le, de belső helyreállítási munkálatokra is szükség volt. A sajtótájékoztatón az is elhangzott: nemcsak a Csokonai utcai telephelyen – közhasználatú nevén: a kertvárosi óvodában – zajlottak felújítások, de a 11 tagintézményből álló óvoda további épületein is. Az intézményfejlesztési programot a következő években európai uniós források felhasználásával és önerőből is folytatni kívánja az önkormányzat és a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás.

Az új évet köszöntötte pénteken este a zalaegerszegi zsidó hitközség

Idén szeptember 15-én kezdődött a zsidó újév, azaz az év feje, a ros hásáná. A kétnapos ünnep az 5784. év beköszöntét jelzi a zsidó hittörténet szerint, e két nappal veszi kezdetét a tíz bűnbánó nap is, amelynek betetőzése jom kippur, ami idén szeptember 24-én este kezdődik. Minderről Virágh Judit, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnöke beszélt a közösség péntek esti ünnepe kezdetén, majd meggyújtották a gyertyákat és a ünnepi dallamok felhangzása mellett barcheszt kóstolhattak a résztvevők. A hitközség kántora, Rosenfeld Dániel Imre szólaltatta meg a sófárt, aki ajándékkal is készült a közösség tagjainak. A ros hásáná zalaegerszegi rendezvényén más felekezetek képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a zalaegerszegi közösséget, Gecse Péter alpolgármester személyében a zalaegerszegi városi önkormányzat képviseltette magát és Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is részt vett az ünnepi programon. A hitközség tagjai szombaton a Zala-partra mentek a kenyérmorzsa vízbe szórása hagyományát felélesztve, mely a bűnöktől való megszabadulást szimbolizálja. A zsidó hitélet szerint a hónap végén következik majd az önfeledt öröm ideje, a szukot, a sátoros ünnep, mely 8 napig tart, október 7-én pedig a Tóra örömünnepét tartják.

Mária-napi búcsút tartottak Ságodban

Az egykor önálló település, az 1969 óta a megyeszékhelyhez tartozó Ságod községben megtartott Mária-napi búcsúk szokását elevenítették fel 2013-ban, és azóta a koronavírus-járvány idejét nem számítva rendre meg is tartják. Ez történt a hétvégén is, számolt be az eseményekről Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője. Szombaton délelőtt hat helyi csapattal tekeversenyt tartottak, délután pedig örömfőzésre, beszélgetésre gyűltek össze nyolc bogrács körül a Fenyő presszó előtti téren. A vendéglátóhely tulajdonosa, és egyben a településrészi önkormányzat tagja, Molnár Lajos, aki a kezdetek óta az esemény főszervezője is, azt mondta, a hagyományőrzés volt a céljuk, hogy a Mária-nappal a falusi búcsúkra jellemző utcai forgatag hangulatát visszahozzák. Ezzel találkozhatott is, aki vasárnap délután ellátogatott a Martinovics, Ságodi utca találkozásnál felállított színpadhoz, sátrakhoz. A rendezvényen a résztvevőket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester is. Mint beszédében kiemelte, a megyeszékhely városrészei, az egykor önálló községek őrzik hagyományaikat, ami példaértékű. Ezek sorába tartozik, Ságod, amely az elmúlt évszázadokban többször töltött be fontos szerepet. Szólt arról is, Ságod neve 1336-ban tűnt fel először az okiratokban, az évszázadok eseményeinek sorából pedig kiemelendő az, ami még a város krónikájába is bekerült, és még az országos sajtó is beszámolt róla. Jelesül: erdei majálist rendeztek a ságodi erdőben 1843 májusában Deák Ferenc üdvözlésére.