Sakkjátszóteret adtak át Nagykanizsán, a Miklósfai óvodában

A sakkjátszótér program eszközeinek átadó ünnepségét tartották a Miklósfai tagóvodában. A Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub és a Nagykanizsai Központi Óvoda közös programján a gyerekek bemutatót is tartottak az eddig tanultakból. Az eseményen dr. Némethné Kovács Edit, a Nagykanizsai Központi Óvoda intézményvezetője köszöntő beszédében kiemelte: az iskolai Sakkpalota programhoz hasonlóan elindulhatott az óvodákban a Sakkjátszótér Szakacsits Szabolcs, a sakk klub alelnökének támogatásával. Nagykanizsáról 24 és Keszthelyről 3 óvodapedagógus szerepelt a Polgár Judit-módszert ismertető továbbképzésen tizenkét intézményből. A kollégái számára is kiderült a program hasznossága, hiszen a gyerekek gondolkodása fejleszthető, s a kreativitásban is előreléphetnek. A Miklósfai tagóvoda élen jár a sakkoktatásban, ugyanis már 2019 óta foglalkoznak ezzel, a fiatalok pedig mindig nyitottan fogadják az új ismereteket, s élvezik a játékos feladatokat. Nagykanizsa a sakk fővárosa is, hála a tizenötszörös sakk csapatbajnoki címet szerzett Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klubnak, mondta Balogh László polgármester. A Polgár Judit-módszer lényege, célja az óvodás és kisiskolás korú, 4 és 10 év közötti gyerekek komplex képességfejlesztése, melyek révén kialakulnak és megerősödnek a 21. században elengedhetetlen készségek, vagyis a "4K": a kritikus gondolkodás, a kommunikáció, a kollaboráció és a kreativitás.