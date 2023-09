Befejeződött az első ütem, kétirányú lesz a Kosztolányi utca Zalaegerszegen

A Kosztolányi utca felújításának, kétirányúsításának első üteme a befejező fázisához érkezett. Bali Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, a munka hamarosan folytatódik a Hunyadi utca és a Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakasz átépítésével, háromsávosra bővítésével. A már elkészült szakaszon a Balatoni úttól a Béke ligeti utcáig kétirányú lesz a forgalmi rend. Az ehhez szükséges útburkolati jelek felfestése, valamint a jelzőlámpák behangolása, a táblák beállítása miatt szeptember 22-én, pénteken a reggeli csúcsforgalom után lezárják a forgalom elől az érintett szakaszt, mégpedig a tervek szerint vasárnap estig, mert hétfőn, szeptember 25-én már életbe lép az új forgalmi rend. A munkálatok idején csak a menetrend szerinti autóbuszok, valamint a megkülönböztető jelzéseket használó járművek hajthatnak be a Kosztolányi Dezső utcára és Kovács Károly térre. Szeptember 25-én már a Batthyány utcából, a Balatoni útról, illetve a Kazinczy tér felől érkezve is be lehet hajtani a Kovács Károly térre. Mindkét, észak, illetve déli irányba ki lehet hajtani a Berzsenyi utcából, ahová a Kovács Károly térről is be lehet fordulni balra. Mindezeken túl a forgalmi rend változása további két helyen is figyelmet igényel. A színház épülete körbejárhatóvá vált, ehhez az északi és déli oldali utcák forgalmi irányát megfordították, emiatt a Pázmány Péter utca egyirányú szakasza meghosszabbodott a színházépület déli oldaláig. A Biró Márton és Béke ligeti utca csomópontjában mindkét irányból osztályozó segíti a járművezetőket, és gyorsítja a forgalmat.