Lakossági fórumot tartottak Keszthelyen, ahol a Fenyves allé is téma volt

A Fenyves allé menti építkezés is témája volt a legutóbbi településrendezési lakossági fórumnak Keszthelyen. Az önkormányzat saját hatáskörben indított két, egymástól független témában módosítást a Helyi Építési Szabályzatban. A lakosság szeptember közepéig még írásban is megfogalmazhatja javaslatait. Már közművesítik a telkeket a Fenyves allénál és utat is építettek a hőerőmű irányból. A fasor keleti oldalán, a Szendrey-teleptől északra az egyetem kezelésében lévő állami földek és magánterületek is vannak. Utóbbiak közvetlenül az allé mellett húzódnak. Itt fognak lakóházakat építeni. Nem lakópark, hanem földszintes, tetőtér beépítéses családi házak lesznek itt, mondta Ónodi Szabó Lajos főépítész a lakossági fórumon. A mezőgazdasági földek eddig is lakóövezetben voltak. A korábbi építési szabályzat is erre szánta a területet. Közben a tulajdonosok másfajta telekosztást valósítottak meg, erre kellet reagálni. Módosították, hogy a telkek mely részére lehet építkezni. A Helyi Építési Szabályzat meghatározza, hogy lakások, irodák, vagy üzletek építésénél mennyi autónak kell parkolót, garázst kialakítani. Az országos előírásnál a jelenlegi keszthelyi szabályozás szigorúbb, ami sok esetben ellehetetlenít beruházásokat. A tervezett szabályozás a főépítész szerint életszerűbb.

Kamarai díjakat is átadtak a nagykanizsai rendezvényen

A dél-zalai város gazdasági fellendítésének lehetőségei, a határon átnyúló együttműködés még szorosabb kialakítása volt a fő téma a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett gazdasági fórumon, ahol többek között dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tartott előadást. A Medgyaszay Házban tartott rendezvényen elsőként Balogh László polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki egyfajta felütésként jelezte: a város földrajzi elhelyezkedése ki nem használt potenciál az ország számára. Ezt követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szólt, aki a kamarával való együttműködés eddigi eredményeiről szólva jelezte: számos tervet és stratégiát dolgozott ki közösen az önkormányzat és a kamara, ilyen többek között a Zalaegerszeget és Nagykanizsát összekötő 74-es út négysávosítása, melynek tervezése már elkezdődött, de az ipari park fejlesztése és betelepítés kapcsán is szoros az együttműködés, ahogy a helyi vállalkozások támogatása terén is. Dr. Polay József, a kanizsai kamara elnöke előadásában a város kitörési lehetőségeit vette számba. Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott: az 1990 óta zajló gazdasági folyamatok azt jelzik, hogy a Dél-Dunántúlnak nincs könnyű dolga. Ehhez képest speciális helyzete van Nagykanizsának, mert formálisan nem ehhez a régióhoz tartozik, de földrajzi elhelyezkedése miatt ezer szállal kötődik ide. Éppen ezért különös figyelemmel kell ennek a térségnek, ennek a városnak a jövőjét megtervezni. Ezen elképzelések most körvonalazódnak a szaktárcánál.

Kétmillió forintot gyűjtöttek a Vadpörkölt és Borfesztivál főzőversenyén Zalaegerszegen

Jó hangulatban telt hétvégén a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2023 programsorozata Zalaegerszegen, melyhez idén a Zalai Márai Kongresszus rendezvénye is csatlakozott. Főzőverseny, koncertek, vadászkutya felvonulás s természetesen az elmaradhatatlan gasztronómiai kínálatok színesítették a fesztivált. A helyi kulturális csoportok, valamint a könnyűzenei fellépők fergeteges hangulatról gondoskodtak, így például az Ed Philips and the Mamphis Patrol és az IRIE MAFFIA, a Lóci játszik és a VALMAR szórakoztatta a közönséget. Ismét nagy sikerű volt a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar filmzenei koncertje. A jótékonysági főzésre ezúttal kilencvenegy, 6-8 fős csapat jelent meg, az ebédjegyek idén a helyi idősotthonokat támogatták. Vadásztársaságok, köz- és oktatási, kulturális intézmények, egyesületek, alapítványok és klubok, pártok, s nem utolsósorban a testvérvárosok delegációi adták egymásnak a fakanalat, mintegy hatszázan. A zsűri értékelése szerint a főzőverseny legjobbja a rendőrökből álló Kékszarvas csapata lett. Második helyen végzett a Pannon Egyetem PENGE nevű csapata, míg a harmadik helyet a Göcseji Őzgidák csapata érdemelte ki. A legtöbb ételt a Szabadics csapat árusította. Különdíjas lett Gorizia, a Dacolók, a Botfa- Nyárádszereda, a Barót Zalaegerszeg Baráti Társaság, valamint a ZTE FC csapata. A

jótékonykodók 4336 támogatói jegyet vásároltak, így összesen 2.168.000 forint folyt be, tájékoztatott Balaicz Zoltán polgármester.

Szabadtéri szentmise a Mária Kongresszus alkalmából Zalaegerszegen

A 75 évvel ezelőtti Zalai Mária Kongresszus évfordulóján ismét életre hívták a katolikus rendezvényt, amellyel egyúttal a Zalaegerszegen 25 évig szolgáló, Mindszenty József hercegprímás előtt is tisztelegtek. Pénteken dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrált Veni Sancte ünnepi szentmisét a Jézus Szíve ferences templomban, majd vezetésével fáklyás körmenet indult a kertvárosi templomhoz. Másnap, szombaton délelőtt a Vadpörkölt Fesztivál helyszínén, a nagyszínpadon szabadtéri szentmisére várták a híveket. Vas és Zala vármegye több települése képviseltette magát az istentiszteleten, ahol először Stróber László apátplébános a kánai menyegző példáját hozta fel, amikor Jézus első csodatétele történt, édesanyja, Szűz Mária szelíd kérésére. Gondoskodó, aggódó szeretete, figyelmeztetése és hite máig nem halkult el, Mária intelme ma is szól nekünk. Az ünnepi misét Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke celebrálta. A főpásztor emlékeztetett, az emberi kultúrák mindig tudták azt, hogy a világba bele van írva egy gyönyörű objektív isteni rend, ami szerint az embernek élnie kell. Szombaton este dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek Te Deum szentmisét mutatott be a Mária Magdolna-templomban, majd zárásként ugyanott Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperájának oratórikus előadása csendült fel.