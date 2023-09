Két kvarcásvány a Thúry György Múzeumban

Ametiszt a hónap műtárgya szeptemberben a nagykanizsai Thúry György Múzeumban a Fő utca 5. szám alatt. A különleges ásványról Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus, archeozoológus mesélt. Az ametiszt összes kvarcváltozatok közül a legkedveltebb, amulettként régen is viselték, fogalmazott a szakember. Azt tartották róla, hogy hordozóját megvédi a részegségtől. Görög neve is ez: amethüsztosz, jelentése nem részegítő. A józanság, értelem, tiszta gondolatok köve, amely megvéd a mérgektől is. Az ametiszt nagy becsben tartott kő, amelynek már őseink is védelmező, gyógyító erőket tulajdonítottak. Kiemelte: a hónap műtárgyaként bemutatott két ametiszt a mai Romániából, Kohóvölgyből és Erzsébetbányából (Máramaros megye) került elő, a múzeum régi anyagából származnak. Múzeumba kerülésük pontos körülményei nem ismertek. Az ametiszt az üveget jól karcolja, 7-es keménységű, vegyileg ellenálló, általános oldószerekben nem oldódik. Keménysége elég tartóssá teszi ahhoz, hogy gyűrűkben, karkötőkben, fülbevalókban, medálokban, bármilyen ékszerben használják. Megmunkálása hasonló a többi kvarcéhoz, de féldrágakő változatát a briliánshoz hasonlóan sokszöglapocskásnak köszörülik, hogy jobban ragyogjon.

Hamarosan elkezdődhet a közvilágítás rekonstrukciója Nagykanizsán

Hamarosan elkezdődhet a közvilágítás rekonstrukciója Nagykanizsán, miután az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) által erőltetett beruházási konstrukciót elvetette a közgyűlés és helyette a Fidesz által javasolt kedvezményes hitelfelvétellel oldják meg a finanszírozást. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő ennek kapcsán úgy fogalmazott: örül, hogy a Fidesz frakció megakadályozott egy újabb rossz döntést, amit az ÉVE akart ráerőltetni az önkormányzatra. A közvilágítás rekonstrukciója már 2010 környékén napirenden volt, ám az önkormányzat nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy belevágjon egy ekkora beruházásba, emlékeztetett Cseresnyés Péter. Aztán a semmiből előkerült egy finanszírozási forma, ez a bizonyos Esco-típusú hitelfelvétel, melynek lényege az volt, hogy a város évtizedekig bérleti díjat fizetett volna az energiatakarékos izzókért, ám a hitel lejártát követően sem kerültek volna a város tulajdonába a világítótestek, azaz továbbra is bérleti díjat kellett volna fizetni. Ezt a javaslatot erőltette a Fodor Csaba vezette ÉVE, ami kész öngyilkosság lett volna a város számára. Szerencsére a közgyűlés józanabbik fele, a Fidesz frakció tudott megfelelő alternatívát javasolni, a Pénzügyminisztérium ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy Nagykanizsa kedvezményes hitelt vegyen fel a beruházás finanszírozására, így végül ebben a konstrukcióban valósulhat meg a fejlesztés. Cseresnyés Péter hozzátette: a fenti esetből is pontosan látszik, hogy a kormány fontos partnernek tekinti Nagykanizsát.

Korszerűsítették a zalaegerszegi Petőfi-iskola tetőszerkezetét

Megújult a Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola egyik épületrészének tetőszerkezete. Az eseményen Balaicz Zoltán polgármester felidézte, 2021-ben adták át a Petőfi-iskola renovált épületét. A beruházás része volt annak a programnak, amit 2014-ben azért indítottak, hogy a városban minden intézményt, minden iskolát felújítsanak. A korszerűsítést akkor a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal együttműködve uniós és állam támogatással végezték el, ám már akkor érzékelték, hogy a projektbe nem fér bele minden, például ennek a tetőnek a rendbetétele sem. Az egyeztetések során abban állapodtak meg, hogy a tankerület a javításhoz szükséges forrás egy részét előteremti, míg a hiányzó összeget az önkormányzat biztosítja. Utóbbi végül közel 33 millió forintot adott erre a célra. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, több éve küzdöttek a beázás problémájával, mely több tantermet érintett. A tető felújítása összesen 95 millió forintba került, a jelenlegi és a korábbi beavatkozások az itt tanuló 465 gyermeknek biztosítanak megfelelő körülményeket. Kovács Éva intézményvezető elmondta, az intézmény életében fontos mérföldkő az idei esztendő, hiszen 150 évvel ezelőtt kezdődött az oktatás a jogelőd polgári fiúiskolában. Az évforduló megünneplését jócskán megkönnyítette a megszépült környezet.

Hatvanéves a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtár

Hatvanéves a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtár, ebből az alkalomból tartottak ünnepséget a közelmúltban. A gratuláló beszédek sorát Balaicz Zoltán polgármester nyitotta meg. Szólt arról, hogy a 60 év alatt szinte gyökeresen megváltoztak az olvasás eszközei, a könyvek mellett a digitális világ nyert teret, erre pedig a városi könyvtár munkatársai jó érzékkel reagáltak, amikor a közösségi rendezvényekre, az internet adta plusz lehetőségek kihasználása felé fordultak. A polgármester elismerő oklevelet nyújtott át Csaplár-Nagy Franciska tagintézményvezetőnek. Vigh László országgyűlési képviselő a fiatalok értő olvasásának gondjairól szólva emelte ki a könyvtár jelentőségét, az ünnepléshez pedig egy tortával is hozzájárult. Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a két bibliotéka 2013-ban létrejött fúziója mellett első személyes élményét, az itt töltött főiskolai nyári gyakorlatát is felidézte. Az ünnepség kitüntetett pillanata volt, amikor a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, dr. Papp Ágnes Klára, a Károli Gáspár Egyetem tanára a társaság által 1981-ben alapított Toldy Ferenc-díjat átnyújtotta dr. Gyimesi Endrének, aki 1981-től vezette a városi könyvtárat. A díjazott gazdag kultúraszervező életútját Szemes Béla, az országos társaság zalai tagozatának képviselője tárta a hallgatóság elé.