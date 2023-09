Lezajlott a bulektábor Keszthelyen

Lezajlott a Bulektábor a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusán. Az elsőéves hallgatók kikapcsolódásának első napján megismerkedhettek a fiatal egyetemisták az intézménnyel, az oktatókkal és a munkatársakkal. A programon vetélkedők és evezés is várta őket, valamint felfedezhették Keszthelyt játékos formában. Borkóstoló is szerepelt a Bulektábor programjában. Dr. Szabó Péter a Georgikon Pincészet nedűit ismertette meg a leendőbeli hallgatókkal. A Nektár, a Pátria és természetesen a Cserszegi fűszeres sem hiányozhatott a sorból, melyek Dr. Bakonyi Károlynak köszönhetőek. A fiatalok minden információt megkaphattak a telephelyről, a nemesítésekről, a szőlőtermesztésről is, miközben ízlelgették a finom nedűket. Mintegy 80-an vettek részt a táborban, sokan közülük azért választották az agrárpályát, mert már a családban is van olyan, aki ezzel foglalkozik, így szeretnének a jövőben besegíteni. A tábor arra jó alkalom, hogy összerázódjanak az egyetemi polgárok. A három nap során a vetélkedők és az ismerkedés mellett a pihenésre is volt lehetőségük a fiataloknak. Ebben az évben mintegy 400-an kezdték meg az egyetemi tanulmányaikat a Georgikonon.

Új filmet forgat a nagykanizsai Lendvai Kristóf

A Magyarországon és külföldön is sokszorosan díjnyertes két korábbi munkája után elkezdődött a nagykanizsai Lendvai Kristóf új kisjátékfilmjének forgatása. Ahogy a 2018-ban készült Majdnem eltoltam és a 2019-es Félúton esetében, ezúttal is súlyos társadalmi kérdést boncolgat a rendező a Holnap nem jön fel a nap című új filmjében. Márió, egy húszéves visszaeső bűnelkövető javítóintézetbe kerül, de rövid időn belül kereket old. Újra kell definiálnia magában a szabadság, a bűnösség és a bűntelenség fogalmát. A rácsokon belül és azon túl is a könyvekben talál magára. A szökése után ebben segítségére lesz egy Sebő nevű férfi, akihez a hasonló érdeklődése és a szintén mostoha élete miatt csapódik Márió. A forgatókönyv a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) televíziós műsorkészítő szakán tanuló Kristóf tollából született. A 18 perces filmet Nagykanizsán forgatták augusztus utolsó hetében egy csaknem húszfős stábbal. Kristóf elmondta: a Cserháti-technikum kollégiuma alakult át javítóintézetté. A film főszereplője a jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanuló Tóth Artúr, akit a szombathelyi, a celldömölki, de a budapesti színházlátogatók is ismerhetnek színpadi szerepei alapján, például A Pál utcai fiúk Richtereként. Nem először dolgozik együtt Kristóffal a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két színművésze, Czegő Teréz és Bellus Attila, akikhez ezúttal Mihály Péter is csatlakozik a teátrumból.

Évadnyitó a Hevesi Sándor Színházban

A Hevesi Sándor Színház évadnyitó társulati üléssel megkezdte a 2023/2024-es évadot, amely 6 nagyszínpadi bemutatóval, a Tantermi Deszka és a Lázár Ervin programba válogatott darabokkal várja a közönségét. A teátrum október 15-én gálaesttel ünnepli alapítása 40. évfordulóját. Az évad feladatait dr. Besenczi Árpád igazgató sorolta, de előtte gratulált Ecsedi Erzsébet színművésznek az életmű díjhoz, amit e hónapban vehet át Budapesten, és Bálint Péter színművésznek, aki 50 éve vette át a színi diplomáját a marosvásárhelyi akadémián. A direktor hangsúlyozta, a magas színvonalú előadások létrehozása az elsőrendű feladata a színháznak, amellyel a 9200 darabos bérletcél teljesíthető. Tájékoztatott, hogy már szeptember 11-én játszanak, ekkor a Herkules című hőstörténet kerül a nézők elé, majd a pályázati lehetőséggel megvalósult Para című ifjúsági előadást is műsoron tartják. A Ballépés jobbra című vígjáték premierje szeptember 29-én lesz, október 13-án mutatják be az Indul a bakterház című falusi bohózatot. Január 19-én érkezik a következő premier: a Tartuffe című színművel Farkas Ignác Jászai-díjas színművész rendezi. Március 8-án kerül a színpadra először a Becsvölgye című színmű, melyet Szálinger Balázs írt, s Mihály Péter rendezi. Április 12-én az Annie, a kis árva című musicallal zárul az évad. A Tantermi deszka sorozatban pályázati forrásból mutatnak be két kortárs darabot.

A nyári jótékonysági adományokat adták át a városházán

Összesen 615 ezer forint gyűlt össze a Kertvárosi Közösségi Tér nyári programjaiból és az Alsójánkahegyi Hagymásbab-, Sör- és Virsli Fesztivál jótékonysági főzéséből. Az adományt hétfőn délután adták át a Városházán, ahol az intézmények vezetői mellett Vörös István rendezvényszervező, a Keresztury VMK vezetői és a főzőcsapatok képviselői is jelen voltak.

A kívül-belül felújított Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola alapítványának javaslatára a pénzt falra szerelhető, kinyitható kosárlabda-palánkok beszerzésére fordítják. A vásárláshoz szükséges hiányzó összeget a Zalaegerszegi Tankerületi Központ egészíti ki, ezt Kajári Attila igazgató mondta a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a tankerület minden olyan kezdeményezést és beruházást igyekszik támogatni, aminek segítségével a gyerekek egészséges életmódját, a mindennapi testnevelésórák megtartását teszik lehetővé. Winklerné Fehér Lívia intézményvezető, a „Gyermekeinkért, a jövőnkért” Alapítvány elnöke az iskola nevében köszönte meg a felajánlást, valamint azt, hogy a településrészi önkormányzat rendszeresen támogatja őket. Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy 2014 óta minden belvárosi, valamint településrészi programnak része a jótékonykodás. Ezek a megmozdulások nemcsak a kedvezményezettek, hanem a résztvevők és a szervezők részére is jelentősek, s valóban elmondható, hogy Zalaegerszeg a jótékonykodás városa.