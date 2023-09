Idén is lenyűgözte a látogatókat a keszthelyi Concours d`Elegance

Idén is nagymúltú márkák elegáns járművei találkoztak a Concours d`Elegance veterán autószépségversenyen Keszthelyen, a Festetics-kastély parkjában. E program hagyományosan klasszikus és luxusjárműveket vonultat fel, s egyben verseny is, amelyre motorkerékpárokkal, 1950 előtt gyártott, valamint 1950 és 60 közötti autókkal lehetett nevezni. A végső sorrendről szakmai zsűri döntött ezúttal is, és közönségdíj is gazdára talált. A látogatók a hétvégén közvetlen közelről csodálhatták meg a kiállított különleges járműveket, s beszélgethettek tulajdonosaikkal, akik egy-egy motor vagy autó legendás múltjába és „titkaiba” is beavatták az érdeklődőket. Szombaton a motorkerékpárok, vasárnap a kocsicsodák versengtek rangos díjakért, közben pedig koncertek szórakoztatták a vendégeket, így például a szlovén Eightbomb rockabilly zenekar, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a Marching Jazz Band.

Dalostalálkozót tartottak Nagykanizsán a bajcsai városrészben

Dalostalálkozót tartottak Nagykanizsán a bajcsai városrészben. A házigazda csoporton kívül hat további meghívott vendége volt még annak a dalos találkozónak, amit immár 12. alkalommal rendezett meg Nagykanizsán a Rezedák Hagyományőrző Dalkör. A bajcsai városrész művelődési házában minden közreműködő rövid műsorral mutatkozott be. A dalos találkozó egyrészt szakmai programnak is tekinthető, ám – mint arról a Rezedák vezetője, Marczin Jenőné beszámolt – a kapcsolatépítésben is nagyon fontos szerepe van. A rendezvényen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Ennek során azt a hagyományőrző, identitást erősítő tevékenységet méltatta, ami gyakori jelenség Nagykanizsán és környékén, de a tágabb dél-zalai régióban is. Németh Renáta, a jelen lévő csoportok egy részének művészeti vezetője pedig a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége minősítő rendszerét mutatva be, megemlítve azt is, hogy a kiskanizsai Árvácska Dalkör Arany Páva Különdíjat, a liszói Viola Dalkör és a Rezedák Hagyományőrző Dalkör pedig Arany Páva Nagydíjat nyert a legutóbbi minősítőn.

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a PTE Zalaegerszegi Képzési Központjában

Minden eddiginél többen kerültek be a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karára, hangzott el a zalaegerszegi tanévnyitó rendezvényen. Az elmúlt 19 esztendő legeredményesebb felvételi eljárását tudhatják maguk mögött, szeptemberben összesen 1336 hallgató kezdi meg tanulmányait magyar nyelven – tájékoztatott a megnyitón dr. Ács Pongrác, a kar dékánja. A 2023/24-es tanévben a Pécsi Tudományegyetem 6310 hallgatója közül mintegy 22 százalék, azaz a felvettek egyötöde az egészségtudományi karon kezdi el a félévet. Az országos jelentőséget mutatja továbbá, hogy hazánkban az egészségtudomány területén a jelentkezési számokat tekintve a felvételizők 12 százaléka választotta az intézményt, Pécsen és Egerszegen kívül a szombathelyi és a kaposvári képzési központokat. A dékán hozzátette, Székelyudvarhelyen és a szerbiai Zomborban összesen 96 fő kezdi meg magyar nyelven a szemesztert. Zalaegerszeg ugyancsak népszerű intézmény, itt 27 százalékkal több hallgatót köszönthettek, mint az elmúlt években. Dr. Császár Gabriella adjunktus a fogadalomtétel előtt arról tájékoztatta a gólyákat és az ünnepségen résztvevő városi és megyei intézményvezetőket, hogy 108 elsőéves gyógytornász szakirányos és 43 felsőfokú egészségügyi adminisztrátor hallgató kezdi meg a zalai vármegyeszékhelyen tanulmányait. A Zalaegerszegi Képzési Központban jelenleg 362 fő tanul, tette hozzá az igazgató, miközben megköszönte a szakmai képzésben résztvevő, a gyakorlati helyeket biztosító kórházak és intézmények együttműködését.

Hat bemutató előadást tart ebben az évadban a Griff Bábszínház

Az elmúlt évadban több mint 30 ezer néző látogatta a zalaegerszegi Griff Bábszínház 256 előadását, szeretnék, ha a 2023/2024-es szezonban is hasonló érdeklődés kísérné a bábművészetet, mondta az évadnyitó társulati ülésen Szűcs István igazgató, amikor bemutatta az új műsorprogramot. Idén ismert, népszerű szerzők gyermekirodalmi alkotásait viszik színre, így Berg Judit Autós mese és Máthé Angi Volt egyszer egy kert című mesejátékát is bemutatják, az előzőt Csató Kata, utóbbit

Bartal Kiss Rita Blattner-díjas rendező, művészeti vezető rendezésében. Nagy klasszikus érkezik: Misi mókus kalandjait Markó Róbert rendezi, majd következik Gimesi Dóra Szélszabadítója. A kis boszorkány című német mese után nagy vállalás zárja az évadot, az Ilyenek az állatok című játékot, melynek az Állatok farsangja az alapja, az erdélyi Győrfi Csaba rendezi. A marosvásárhelyi egyetemmel kitűnő kapcsolatot ápol a Griff Bábszínház, új tagjuk is onnan érkezik Horváth Máté Zsolt személyében. A griffesek szeptember 23-án egész nap számítanak a figyelmünkre, az első családi nap keretében három előadással is jelentkeznek. Délelőtt babaszínház, három órakor Volt egyszer egy kert, ötkor a Szélszabadító lesz műsoron. A tervek szerint a felnőtt előadásokat is feléleszti a társulat.