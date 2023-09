Díszdiplomákat adtak át a keszthelyi Georgikonon 50, illetve 60 éve végzett szakembereknek

Ötven, illetve hatvan éve végzett egykori hallgatóknak adták át díszdiplomájukat a MATE keszthelyi Georgikon campusának tanévnyitóján a Csány-Szendrey-iskola tornacsarnokában. Dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója köszöntőjében elmondta, hosszú távú céljuk az, hogy szakterületén a MATE a világ 30 legjobb intézménye közé kerüljön. A főigazgató emlékeztetett, ennek jegyében soha nem látott fejlesztések indultak el Keszthelyen is, és arra törekszenek, hogy a következő évtizedekben az élettudományok minden területén tettre kész, gyakorlatias tudással rendelkező szakembereket képezzenek. Dr. Rózsa László kiemelte, idén rekordszámú gólyát köszönt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Georgikonon például több mint négyszázan kezdik meg tanulmányaikat. Az ünnepségen Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke azt ajánlotta az elsősöknek: használják ki a lehetőségeiket, azt a szellemi közeget, amelyet ez az egyetem nyújt. Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere kiemelte, a városnak nem csupán a múltjában volt fontos az agrárium és a Georgikon, hanem a jelenében is az, s igaz ez a jövőre nézve is. Éppen ezért Keszthely minden tőle telhetőt megtesz a campusért. Az ünnepségen – amelyen a Nagyváthy Néptáncegyüttes lépett fel – átadták a gyémánt és arany okleveleket azoknak a gazdászoknak, akik 60, illetve 50 éve végeztek Magyarország első agrár-felsőoktatási intézményében.

Minden ország elemi érdeke, hogy részt vegyen az űrkutatásban – mondta Ferenc Orsolya Nagykanizsán

A jövő év vége vagy 2025 eleje az a lehetséges időpont, amikor újabb magyar utazhat az űrbe, ám ez egyelőre még csupán terv, s nagyon sok, részben hazánktól és a potenciális jelöltektől is független összetevőn múlik, hogy valóban így lesz-e. Erről az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Ferenc Orsolya beszélt Nagykanizsán. A villamosmérnök végzettségű, de jelenleg országgyűlési képviselőként dolgozó, s mellette egyetemi oktatóként is tevékenykedő Ferencz Orsolya a NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett Polgári Esték közéleti rendezvénysorozatban volt a szintén parlamenti képviselő Cseresnyés Péter vendége. A találkozó során először értelemszerűen az űrkutatás került szóba, melynek során Ferencz Orsolya elmondta: a Magyar Űrhajós Program – angol mozaikszóval: HUNOR – keretében 247 jelentkezőből négy kiválasztott személy, három mérnök és egy orvos kezdhette meg a felkészülést egy tervezett űrutazáshoz. Ferencz Orsolya azt is elmondta: már most is rengeteg űreszközt használ az emberiség, az űrkutatás azonban a jövő szempontjából igazán fontos, ezért minden országnak elemi érdeke, hogy abban részt vegyen. A beszélgetés második része az önkormányzatiságról szólt, Ferencz Orsolya ugyanis három cikluson keresztül volt képviselő Budapest VIII. kerületében, ahol a 2019-es választások során a Fidesz-KDNP-frakció ellenzékbe került, akárcsak Nagykanizsán.

Országos Fazekas és Folklór Fesztivált tartottak Zalaegerszegen

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a fazekasok országos kiállítását Zalaegerszegen a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban, korábbi nevén Kézművesek Házában. Devecz Zsuzsi, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a fesztivál keretében a mesterség hazai képviselői évről évre szakmai tanácskozásokon cserélhetik ki tapasztalataikat Gébárton, s a hagyományok szerint egy-egy fazekas népi iparművész önálló kiállításon is bemutatkozik. Ebben az évben a házigazdák közül a zalai Csuti Tibor, a Népművészet Ifjú Mestere mutatkozik be a kollégák és az érdeklődők előtt a Panoráma Galériában e hónap végéig látogatható tárlatával. A 2023-as gébárti fazekas találkozóra többek között nádudvari, őrségi, csornai mesteremberek hozták el a portékáikat, de találkozhattunk a Debrecenből érkezett Lévai Gáborral is, aki 28 éve foglalkozik a fazekassággal, tíz éve állandó vendége a fazekasok találkozójának. A Kárpát-medencei fazekas központok is bemutatkoztak a szombat délutáni rendezvény során. A fazekasok korongozó bemutatót tartottak, majd az érdeklődők a kerámia edényekben történő főzést is tanulmányozhatták. A társmesterségek művelői is kaptak lehetőséget, bemutatkoztak a viseletkészítők, a fafaragók, akikkel a tradicionális fa sírjel emlékparkot is bejárhatták a látogatók.

Koraszülöttmentő piknik a falumúzeumban

A hagyományokhoz híven ismét Koraszülöttmentő pikniket tartottak Zalaegerszegen a falumúzeumban. Szombaton a megyei kórház gyermekosztályán egykor segítséget kapott koraszülöttek és szüleik számára szerveztek pikniket az osztály támogatására alakult alapítvány munkatársai és a csatlakozó szervezetek. A meghívást ezúttal több mint 200 család fogadta el, a gyerekek reggel kilenc órától délután háromig játékos állomásokon mérhették össze tudásukat, ügyességüket, ezen kívül számtalan móka és szórakoztató program várta őket, még terápiás kutyákkal is találkozhattak. A játékos feladatok feladatok szervezésében a Fiatal Családok Klubja segített, ők két éve támogatják a gyermekmentő szervezetet. Németh-Hermán Renáta klubelnök és Balaicz Zoltánné társelnök a feladatok sikeres megoldásáért ajándékkal is kedveskedett az életben a többiekhez képest nehezebben induló gyerekek számára. Ezen kívül csillámtetkó- és arcfestés, lovaglási, lovaskocsikázási lehetőség, kézműves foglalkozások, tűzoltó autó, rendőrautó, emelődaru bemutató és buborékshow várta a családokat a falumúzeumban.