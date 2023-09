Különleges autóval gazdagodott a keszthelyi Festetics-kastély hintómúzeuma

A 90 éves autócsoda sajtóbemutatóján sok vendég kihasználta a lehetőséget, hogy a hajdani főúri rezidencia előtt kiállított járművel fényképezkedjen. Lakatos Ferenc gyűjtő arról is beszélt, ez a Talbot anno a 24 órás Le Mans-i versenyre készült, ám 1935-ben megváltoztatták a kiírást, és a most Keszthelyre került kocsi a maga 1120 kilójával nehéznek számított, így nem indulhatott. Később azonban a francia Grand Prix-n mégis láthatta a publikum versenykörülmények között. Az autót a közelmúltban Magyarországon restaurálták. Ez a jármű még vonzóbbá teszi a Helikon Kastélymúzeumot, szögezte le Farsang Csaba, a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőigazgató-helyettese. A bemutatón Tóth Csaba, a Vadászati Múzeum vezetője vezette a különleges autót, aki szerint az élmény felemelő volt. Elárulta, a kastély autógyűjteménye rendkívül népszerű, sokan kifejezetten ezért látogatnak el hozzájuk. Azt mondta: Lakatos Ferencnek köszönhetően olyan különleges járműveket mutathatnak be, amelyekből mindössze 1-2 akad Európában, vagy éppen az egész világban. Ebbe a sorba tartozik a most bemutatott Talbot Le Mans is.

Lehet újra posta Kiskanizsán?

A Magyar Posta Zrt. partneri együttműködési programja keretében egy vállalkozó jóvoltából lehetőség nyílt arra, hogy visszatérjen a kiskanizsai városrészbe hosszú távon a postai szolgáltatás. Az üggyel kapcsolatban a Bajcsy-Zsilinszky úton, az egykori gyógyszertár előtt Balogh László polgármester, Dénes Sándor és Tóth Nándor önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót. A Vagyongazdálkodási Zrt.-vel egyeztetve mód van arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út 38/A. számú nem lakáscélú helyiséget közvetlenül bérbe vegye egy olyan tapasztalttal rendelkező vállalkozó, aki üzemeltetheti a postát, mondta a polgármester, aki hozzátette, a Fidesz-frakció támogatja az elképzelést. A városvezető szavait Dénes Sándor, a településrész önkormányzati képviselője is megerősítette. Hozzátette: örül annak, hogy Balogh László szívén viselte a kiskanizsaiak óhaját és kutatta a megoldási lehetőségeket. Tóth Nándor a bajcsaiakat is képviselve biztosan állította: a kiskanizsai a harmadik legnagyobb forgalmú posta volt korábban is. Az itt élők mellett jelentős átmenő forgalmat bonyolít a városrész. Ha megnyílhat, akkor közel 7-8 ezer embert szolgálhat ki.

Ismét Mária-kongresszus a 75. évfordulón

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1948. szeptember 7-én és 8-án Zalai Mária-kongresszust rendeztek Zalaegerszegen, amelyre 35 ezer ember érkezett. Az évfordulón, 2023. szeptember 8-án, 9-én újra megrendezik a Mária-kongresszust, melyről a Mária Magdolna-templom előtt tartottak sajtótájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, az 1948-ban letartóztatott Mindszenty József hercegprímás előtt is tiszteleg a rendezvény, hiszen 25 évig ebben a városban szolgált, a róla elnevezett Mindszentyneum is csatlakozik a programhoz. Vigh László országgyűlési képviselő jelezte, szeretnék, ha az egész vármegye megmozdulna, sőt, Zalán túlról is várják a vendégeket a szombaton fél tízkor a Széchenyi téren kezdődő szabadtéri istentiszteletre, melyet dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrál. A szervezést végző zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület célja, hogy közösen emlékezzenek az emberek az akkori eseményekre, mondta Kéry Henriett, az olai templom munkatársa. A rendezvény szeptember 8-án, pénteken 18 órakor ünnepi szentmisével indul, amit dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrál a Jézus Szíve ferences templomban. Ezt fáklyás körmenet követi a ferences és a kertvárosi templom között. Szombaton 19 órától dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mutat be szentmisét a Mária Magdolna-templomban. Este nyolckor kezdődik a Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: Mária evangéliuma című rockopera oratórikus előadása a Mária Magdolna-templomban. A részvétel minden programra ingyenes.

Fűtéskorszerűsítés a zalaegerszegi Ady-iskolában

Megújult a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola egyes épületblokkjának teljes fűtési rendszere. Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerület igazgatója a felújítás átadásakor jelezte, az elmúlt télen voltak fűtésgondok az Ady-iskolában, ezért szükségessé vált a rekonstrukció, amit nyáron végeztek el, s amelyre a tankerület és a városi önkormányzat együttesen 13 millió forintot költött. Vigh László országgyűlési képviselő a 2023/2024-es tanév kezdéséhez kapcsolódva felidézte, hogy hosszú évek óta ingyenes tankönyvekkel támogatja a kormányzat a családokat. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta, noha az önkormányzat 10 éve nem fenntartója az iskolahálózatnak, de elemi kötelességének érzi a segítséget, az iskolák felújításában ezért mindig szerepet vállal. A városi, állami és tankerületi együttműködés eredményeképpen a legjobb oktatási infrastruktúrával rendelkező magyar város Zalaegerszeg, mondta a polgármester. Dr. Káldi Dávid, a városrész önkormányzati képviselője is köszönetet mondott a beruházás gyors lebonyolításáért. Czigány László, az Ady-iskola igazgatója reményét fejezte ki, hogy az oktatási intézmény a további szükséges felújítási munkák során is számíthat a fenntartó és a város támogatására. A sajtótájékoztatón a polgármester és Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója szólt arról, hogy a szomszédos Városi Hangverseny- és Kiállítóterem fűtése tavasszal lecsatlakozhatott az Ady-iskola rendszeréről, a zsinagóga 16,5 millió forintos ráfordítással saját kazánokat kapott.