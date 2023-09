Keszthelyről indult az oldtimerek balkáni versenye

Kalandokkal és élményekkel telve halad az öt napon át tartó II. Balkán Rally mezőnye a Kotori-öbölben lévő cél felé. A veteránautós- és motoros verseny résztvevőire csodás tájak s olykor izgalmak várnak. A mintegy száz résztvevő Budapestről indulva Keszthelyt, Banja Lukát, Szarajevót, majd Kalasint érintve jut el a Kotori-öbölig, egészen pontosan a boszniai Herceg Noviig, közben kihívásokat, feladatokat teljesítve. Az egyik ilyen, hogy út közben, meghatározott helyszínekről fényképet kell készíteniük, beragasztva azokat a viadal sok információt tartalmazó hivatalos albumába. Vértes János Benjámin főszervező a keszthelyi Festetics-kastély parkjában, az első szakasz végén elmondta: utazásszervezőként előnyben részesíti az olyan élményeket, amelyek „komplexek, bonyolultak, s egyedül nehéz megvalósítani”. A Balkán Rally e szakmai szenvedélyből született. A célhelyszín megválasztását az is motiválta, hogy Montenegró gyönyörű, s olyan a hangulata, mint a francia Riviérának vagy éppen Dél-Olaszországnak, és erre a legtöbben nem számítanak, hiszen csak kevesen ismerik, tette hozzá a szakember, aki szerint a Balkán Rally attól is különleges, hogy kizárólag 1990 előtti járművekkel lehetett indulni.

Három új, körforgásos gazdasághoz kapcsolódó képzéssel debütálnak Nagykanizsán

A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ tanévnyitó ünnepségén köszöntötték azt a 137 magyar és 9 külföldi hallgatót, akik hét szakon kezdik meg tanulmányaikat. Az elnökség ünnepélyes bevonulását követően Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte az elsőéveseket. Beszédében kiemelte: a tanulmányaikat most kezdő hallgatóknak izgalmakkal teli időszak következik. Bizzer András alpolgármester is szólt a hallgatókhoz. Rámutatott: manapság az energia, a klíma, a fenntarthatóság és a nyersanyagok kérdése halaszthatatlan válaszokat vár éppen olyan tehetségektől és szakmai közösségektől, mint a Pannon Egyetem, s annak nagykanizsai kampusza. A 2023-as tanév egy újabb fontos, stratégiai mérföldkő elérését jelentette az egyetem életében, fogalmazott dr. Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója. Három új, körforgásos gazdasághoz kapcsolódó képzéssel debütálnak, amiből kettő angol nyelven is indul. Mindennek eredményeként immáron mintegy 20 külföldi diák tanul Nagykanizsán. Az eskütételt követően Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin és Dr. Kaszás Nikoletta kézfogással fogadta egyetemi polgárrá az elsőéves hallgatókat. Az eseményen a nagykanizsai zenetanárok alkotta a MeArMa Trió klasszikus zenei formációja is fellépett.