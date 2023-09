A szombati rendezvény hangulatos felvonulással indult, amelyen mintegy 80 fő vett részt. A falu utcáit feldíszített traktorokkal és egyéb járművekkel végigjáró menet a Cséplő család portájánál tett egy rövid kitérőt, egyrészt azért, hogy a házigazdák vendégül lássák a felvonulókat, viszonzásul a velük tartó harmonikások rögtön fel is köszöntötték a rendezvény napján 85. születésnapját ünneplő Cséplő Jánosnét, Magdi nénit.

A murarátkai szüreti felvonulás résztvevőinek egy része

Fotó: Gyuricza Ferenc

A rendezvény megnyitóján jelen volt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy a Murarátkán néhány éve hagyományteremtő célzattal útjára indított szüreti fesztivál a helyi közösség összetartó erejét mutatja, mert a falu lakói szemmel láthatóan nagy örömmel vesznek részt a vidám programon. Gyergyák Zoltán, a település polgármestere egyrészt köszönetet mondott a szervezőknek, s mellette a település fejlesztéseiről is beszélt. Mint mondotta: ez évben két nagyobb programot tudtak megvalósítani, a közelmúltban ért véget a mintegy 109 millió forint értékű bel- és csapadékvízelvezető rendszer kialakítását célzó projekt, illetve a nyár folyamán megvalósult az Akácfa utca burkolatának régóta tervezett felújítása is, utóbbi a Magyar Falu Program támogatásával.

A szüreti rendezvény folytatásaként kulturális programok várták az összességében mintegy 200-250 főnyi érdeklődőt. A nap folyamán fellépett az Auer-Kopár Band és a Pacsirták együttes, vált játszóház, illetve kiállítások – Murarátka múltjának tárgyi emlékei, a helyi hímzők és kosárfonók alkotásai, a községről készült kiadványok, valamint a település közelmúltját és jelenét bemutató újságcikkek – várták még a jelenlévőket.