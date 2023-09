Tanainé Farkas Zsuzsanna, az egyesület jelenlegi elnöke, Némethné Kámi Anikó és Somogyi Ferencné vezetőségi tagok mellett két alapító társ: Hegyi László Vilmos és Hegyi László Vilmosné is részt vett a meglepetés vendégségben, így közösen már a legapróbb részletekig sikerült feleleveníteniük, ahogy ők nevezték: a "hősi időket".

A Kaszás házaspár esküvői fotója - csak a kép fekete fehér, az életük színes és vidám volt

Fotó: Fincza Zsuzsa

Jövőre lesz 35 éve, hogy az akkor még Pózván élő Kaszás Istvánné Marika az élére állt a szerveződő közösségnek, s vezette negyed évszázadon át. Mint mesélte, a művelődési központ könyvtárosa, Beke Gabriella biztatására :"mozdítsátok ki az állóvízből a pózvai közösségi életet" kezdték el férjével; Hegyiékkel: Vilivel és Jutkával; Nemes Józsefné Juci nénivel; Berki Jánosné Zsuzsával; Gáspár Gyuláné Edittel a csoport szervezését. Mint fiatal, de már kisgyermekes családok kinőttek az addig ott működő ifjúsági szervezet kategóriából, s ez meg is határozta működésük lényegét, s jellemző maradt rájuk a mai napig: programjaikat a gyerekek bevonásával rendezik. Első munkájuk a volt iskola leroggyant épületének rendbetétele, közösségi házzá alakítása volt - a férfiak a Zala menti berekből szerezték be (már mondhatják úgy is, hogy lopták, mert elévült) a faanyagot. Emlékezetes, "csurig tele buszos" kirándulások - a nagyvázsonyi kiruccanáson le kellett cserélni a kissé kapatos sofőrt -, reggelig tartó jókedvű bálok, az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények. Ez utóbbira nem véletlenül fektettek nagy hangsúlyt, hiszen két alapító tag, Kaszásné és Hegyiné is ápolónőként dolgozott a külsőkórházban.