Százával érkeztek szombaton a a szőrös szépségek a szeptemberi nyárban Zalaegerszegre a Gébárti-tó partjára. A Zala Megyei Kynológiai Egyesület a hétvégén tartja a 14. nemzeti CAC kutyakiállítását és országos tenyészszemléjét. A rendező civil szervezet elnöke, Orbán Sándor arról számolt be, hogy az idén a kétnapos megméretést 10 fajtacsoportban 130 fajta kutyára hirdették meg, és a rendezőkhöz 751 jelentkezés érkezett. A kutyabírálatokat követően tartják meg legjobbak bemutatóját, a Best in Show-t (BiS). A programban fiatal felvezetők, tenyészpárok, tenyészcsoportok is versenyeznek, valamint baby BiS, kölyök BiS, junior BiS és felnőtt BiS címeket is kiosztanak. A kiállítással egyidejűleg tenyészszemlét tartanak a terrierek, a tacskók, és az orosz fekete terrier klubjához tartozó kutyáknak. Esetükben azt is vizsgálják, hogy a jelöltek a fajtájukra jellemző képességeknek is a birtokában vannak-e, tudják-e azt, amire kitenyésztették, például a vadászatra, őrző-védő feladatra, és ezek legfontosabb elemeit teljesítik-e?

Az egyesület elnöke szólt arról is, hogy több éve vezették be a szépségversenyt a nem elismert fajtáknak és törzskönyvvel nem rendelkező fajtatiszta kutyáknak (hobby kategória), valamint a keverék kutyáknak (egyéb kategória) is. Ezek az ebek ugyanolyan díjazásban részesülnek, mint a CAC kiállításra nevezett négylábúak. A seregszemle vasárnap délután Supreme Best is Show-val zárul.