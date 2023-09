Magyarország 2000-ben csatlakozott a felvilágosítás, a betegség leküzdésének esélyét bemutató programhoz, Zalaegerszegen a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja (PT EK ZKK) tavaly lett a rendezvények zászlóshajója. Szombaton itt zajlottak a szakmai, de a köz számára is hasznos információval szolgáló előadások, az egyetemi intézmény a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal karöltve állapotfelmérésre, állóképességi tréningre, egészségmegőrző mozgásformák elsajátítására is lehetőséget adott. A résztvevők láthattak újraélesztési gyakorlatot, szívanatómiát bemutató szívboncolást is.

Rajzpályázatot is hirdettek a szív napja alkalmából, az alkotásokat a szombati rendezvény helyszínén állították ki

Fotó: Pezzetta Umberto

Dr. Császár Gabriella, a PT EK ZKK igazgatója és dr. Lupkovics Géza osztályvezető főorvos, a vármegyei kórház kardiológiai osztályának vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Riba Ádám kardiológus előadása mutatta be a szív működésének anatómiáját, s tért ki a lehetséges megbetegedésekre, azok okaira, illetve a megelőzésre és a gyógyításukra. Hangsúlyozta, a betegek életmódváltása nélkül az orvosok, a kórházak nem tudnak eredményes munkát végezni, ám sajnos az emberek gyakorta a második infarktus után sem mondanak le káros szenvedélyeikről, nem alakítják át a táplálkozásukat, nem mozognak többet, holott ezek lennének a megoldás kulcsai. A vetített képes előadás videói bemutatták, a szívünk naponta 115 ezerszer húzódik össze, 8000 liternyi vért pumpál át az ereken, amelyek 97 kilométer hosszúak, s 75 millió sejthez juttatnak oxigént. Erre a rendszerre kellene vigyáznunk. Az orvosok is ezt teszik, amikor a beszűkült ereinket katéteres intervencióval teszik átjárhatóvá, amikor képesek kicserélni a szívbillentyűinket, amikor vitaminkapszula kicsinységű pacemakert juttatva a testünkbe meghosszabbítják az életünket. (Mindez a megyei kórház kardiológiai osztályának laborjában rendelkezésre áll.) Az előadások sorát dietetikusok, gyógytornászok folytatták, akik a helyes étkezés és a mozgás kedvező hatásairól beszéltek.

Fotó: Pezzetta Umberto

A zalaegerszegi Szívünk napja rendezvény fővédnöke, Balaicz Zoltánné kezdeményezésére rajzpályázat is kapcsolódott a rendezvényhez, gyerekek és az egyetemi kari központ hallgatóinak alkotásainak alkalmi kiállítása is ráirányította a figyelmet a szívünkre, amiért tennünk kell, hisz értünk dobog.