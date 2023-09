Már reggel elkezdődött a rendezvény, elsőként a főzőcsapatok láttak munkához és bográcsok ételeket készített a 18 nevező csapat. Délelőtt tartották a Nagyhegyen a felújított pince-présház avatását. A helyi önkormányzat már a harmadik, közel 200 esztendős boronafalú pincét megmentette meg az enyészettől. Ezzel kapcsolatban Péntek Katalin polgármester elmondta, hogy a Teleki László Alapítvány népi építészeti programjának keretében valósították meg a pince megújítását, melyre több mint 3 millió forintot nyertek, de az önkormányzat önerővel is hozzájárult a munkához. A kivitelezést a helyi Németh Dezső iparművész végezte. A polgármester hozzátette, hogy a pincemúzeum és a pincegaléria után a harmadik présház közösségi funkciót kap, a falakat a hegyen tartott napközis tábor résztvevőinek alkotásai díszítik majd.

A megnyitón Péntek Katalin, Pácsonyi Imre, Vigh László

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett az avatón és a fesztiválon Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki arról beszélt, hogy dicséretes az újabb pincefelújítás, az épületekkel sajátos miliő alakult ki a Nagyhegyen, a munkálatokkal példát is mutat az önkormányzat azoknak, akik birtokkal rendelkeznek ott, hisz érdemes olyan területet fenntartani, ami vonzó az ide látogatóknak.

A süteményeket is értékelték, balról jobbra Laki Józsefné nyugalmazott jegyző, Vigh László, Némethné Varga Anita Pusztaapáti polgármestere és Pácsonyi Imre

Fotó: Korosa Titanilla

A megnyitón Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjeleteket és gratulált a polgármesternek, a képviselő-testületnek, a helyieknek a rendezett, szépen fejlődő településhez, a rendezvényhez és a Nagyhegyen megvalósuló értékmentéshez. Arról is szólt, hogy a kisebb településeken elfogytak az eladó házak, házhelyek, ami mutatja, hogy népszerű falun élni családias környezetben. Szilvágy is jó példa erre, itt látjuk, hogy mit jelent a falu, amit ilyen alkalmakon programokkal is megtöltenek.

Fotó: Korosa Titanilla

A nap folyamán tárlat is nyílt, a helyi hobbigyűjtők különféle tárgyai mellett faragásokat, kerámiákat, faliképeket, fotókat is láthatott a közönség. A megnyitót követően tartották a szilvásdesszert verseny eredményhirdetését, melyre hatan neveztek, illetve díjazták a település kiváló ifjú tanulóit, sportolóit. A közönséget zenés fellépők szórakoztatták estig.