A nyári szünet előtt, június 24-én találkoztak a látogatókkal, s már akkor is rengeteg különlegesség várta a látogatókat. Szeptember 2-án az esemény teljes időtartalma alatt, 9 és 13 óra között Pálfi Dénes könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit óvodák és iskolák már beépítettek a mozgásos tevékenységeik közé. Ezért a bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják.

10 órakor folytatódik a Népszerű informatika program Szilágyi Imre informatikus mérnök vezetésével. Ezúttal a Gondosóra programról és Arcanum Digitális Tudománytárról hallhatnak előadást. A minden hónap első és harmadik szombatján 10-12 óráig működő klub célja, hogy a résztvevők kötetlen formában megismerkedjenek az informatikához kapcsolódó népszerű és hasznos témákkal. A csatlakozás lehetősége minden könyvtárlátogató számára nyitott. A bibliotéka előfizetett az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira. Kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok tematikus olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban. Ezután 10.30-kor Mesés papírszínház sorozattal jelentkezik Virág Adrienn könyvtáros. Most is lesz klasszikus és kortárs papírszínházi mese, amely révén eddig kevésbé ismert világba repülhetnek az alsó tagozatos diákok. Benke Dániel könyvtáros 11.15-től A hétfejű sárkány – bábelőadás Bercivel, a könyvtár sárkányával címmel örvendezteti meg a gyerekeket. A fiatalok magyar népmesén alapuló hétfejű sárkány meséjét hallgathatják meg, akinek segítségére lesz Berci, a könyvtár csintalan sárkánya.