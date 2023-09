Minderről Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója tartott tájékoztatót. Elmondta: ahogy a nyári hónapokban, úgy az ősz beköszöntével is arra törekedtek, hogy színes és változatos programsorozatot kínáljanak a Zalalövőn és környékén élők számára. Ebben az intézmény mellett ismét fontos szerepet vállaltak a civil szervezetek és a helyi közösségek. A szeptemberi 9-i szüreti mulatságnak – amiknek helyszíne ezúttal is az irsapusztai településrész lesz – a Mi Kis Falunk Irsapusztáért Egyesület lesz a szervezője, a szeptember 30-ára tervezett újabb Ismerd meg Zalalövőt városismereti túrának a Zalalövői Tájház Egyesület a házigazdája, míg a szeptember 25. és 30. között zajló bojlis horgászversenyt értelemszerűen a Borostyán Horgász Egyesület rendezi. A Borostyán Óvoda és Mini-Bölcsőde két nagyobb programmal készül, szeptember 22-én szüreti rendezvényük lesz, 29-én pedig a Mihály-napot tartják meg. A Salla Diáksport Egyesület szintén szeptember 29-én tartja az intézmény néhai testnevelő tanára, Novák József nevét viselő mezei futóversenyét, amelyre a környező társintézmények tanulóit is várják. Szeptember 10-én pedig a közelmúltban társadalmi összefogással felújított és kitisztított búcsújáróhelyen, a Borosán-völgyben tartanak szentmisét, ez utóbbit a Szent László plébánia szervezésében.

- Az intézményünk legrangosabbnak ígérkező programja ebben a hónapban a szeptember 22-re tervezett Kultúr-szüret lesz, amely során a művészeti csoportjaink mutatkoznak be az érdeklődők előtt – tette hozzá Lukács Andrea, majd azzal folytatta: az intézmény azon csoportjai is megkezdik működésüket, amelyek a nyáron kevésbé voltak aktívak. A zalalövői és környékbeli lakosok több szabadidős tevékenység közül is választhatnak, ezek közé tartozik az örömtánc, a mozgásos torna, a gerinctorna és a jóga, illetve vannak művészeti jellegű közösségeik is, utóbbiak közé tartoznak a színjátszók, a Salla és Ezüstlile néptánccsoport, a Tornyos Tánciskola csoportjai, valamint az akrobatikus rock and roll csoport is. Szeptembertől ugyancsak megkezdi működését a zeneiskola, amely kihelyezett oktatással jelenik meg a városban. Új tevékenységként pedig indulnak a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával és koordinálásával a szakkörök, az őszi-téli szezonban mézeskalács-készítés, makramé, illetve szövés kereten tevékenységek közül választhatnak az érdeklődők.