A lokálpatrióta hölgy, mint eddig, minden helytörténeti értéket kellő alapossággal, precízséggel tárt fel és rögzített. Az apró pincerészben igyekezett a lehető legpontosabb képet adni a téglakészítés hagyományairól, a gyárakról és az azokat működtető családokról. A Fischl és a Haba család rokoni kapcsolatairól dr. Jáni János és Major Györgyné adott fontos információkat, utóbbi fotókat is.

– Az őskori régészeti lelőhelyen, az úgynevezett Kisper­ház­ban vörös alapon fehér csur­gatott mázas, égetett agyag­edényeket tártak fel – mesélt a kutatásairól Sóstainé Márfi Ibolya. – Az ókori, főleg római kori lelőhelyeken az építmények kő- és téglamaradványai is megtalálhatók. A korai kereszténységre utal a Szent Vid elnevezésű terület, és az is, hogy a salzburgi érsekséghez való tartozását említik a források. Feltételezhetően a mai Templom-domb és az 1880-as leírás szerint a mai községháza és a tőle keletre eső kertek és földek tartoztak hozzá. Az Árpád-kori templom tégláinak egy része ma is látható: az 1738-ban épült harangtorony legalsó szintjét a boltíves egykori római katolikus templom adja. Szepetnek kiemelkedő keresztény központ volt. Egyházitized-beszedő hely, a veszprémi püspökség a legfőbb birtokosa volt 1390-ig, de birtokosi szerepe később is megmaradt. A virágzó mezőváros a törökök másfél évszázados állandó támadásai és pusztításai miatt pusztává lett, a törökök a templomot is lerombolták, sőt utasítás volt arra, hogy köveit, tégláit hordják el. A templom boltíves maradványai a legrégebbi, megmaradt téglák. A régészeti lelőhelyet terepbejárással megjelölték, és további feltárások gazdagíthatnák a templom és Szepetnek történetét.

A falakon fényképek jelenítik meg azoknak a szepetneki családoknak a tagjait, akiknek sokat köszönhet a térség

Fotó: Szakony Attila

Hozzátette: Kanizsa és térsége, Szepetnek is a török kiűzése után, 1690-ben kezdett újra benépesedni. Az 1695-ben Gyöngyösi Nagy Ferenc által adott kiváltságlevél gyorsította ezt a folyamatot, a törökellenes harcok magyar, horvát és szlovén vitézeire mint a mezőváros újjáépítőire tekintettek. Lakásaik, gazdasági épületeik fából készültek, s erről jó leírást kaptak az 1740-es évekről az 1760 és 1770 közt készült felmérésből. Kályhás szobát jegyeztek fel sok otthonban, ami akkoriban nagy dolog volt, fejlődést jelentett az égetett agyag: a tégla vagy cserép és a sározás együtt a kályhát adta, némi vaslemezt felhasználva.

– Téglából épült 1738-ban a templom harangtornya, 1742-ben a katolikus templom alapjait rakták le, aztán a templomi építkezés folytatódott – fogalmazott a lokálpatrióta. – A kocsma, a mészárszék, a malmok, az uradalmi épületek és a mezőváros jegyzői hivatala is téglából és fából épült, a plébánia 1785-ben készült el. A tégla készítése hosszú folyamat, melyhez agyaglelőhelyre is szükség volt. Az akkori tégla-előállítási – gyártásról csak később beszélhetünk – hely a Templom-domb déli oldala, a mai Dózsa úti rész, illetve a mai József Attila utcai magas oldal volt. Aztán a munkák kialakították a nagy alsó teret, a bányató még húsz évvel ezelőtt mutatta létét. A talaj adottságai miatt az első nagy agyagbánya és mellette annak feldolgozása, a víz, illetve a szárításra alkalmas napsütötte domboldal és égető tehát ezen a területen terült el. Első ismert helyét pontosítja a tény, hogy az első katonai felmérés (1782–1785) térképe szerint az utca még nem létezett, csak az előbbi rész jelölt. Az akkori igényeket biztosította ez a hely, de a továbbiakhoz már ez az agyag kevésnek bizonyult. A Templom-domb déli részén még ma is találunk agyagot, az iskolai kézműves munkákhoz gyakran innen vitték azt.

A téglákat betűkkel is ellátták, a H betű a Haba névre utal, a többi monogram a testvérek, gyermekek nevének kezdőbetűje. Ez esetben Béla és Ottó

Fotó: Szakony Attila

Sóstainé Márfi Ibolya kutatásai során kiderítette, hogy az új tégla-előállítási hely az 1800-as évek elején jött létre. A feudális viszonyok közt csak a földbirtokosnak volt joga tégla, cserép készítésére, készíttetésére. A jobbágyi helyzetben lévők az engedélye birtokában állíthattak elő téglát saját maguk részére, hiszen a jobbágynak a föld nem volt a tulajdona, azt a birtokostól kapta, amelyért szolgálataival, terményekkel adózott számára. Az uradalom a jobbágyi terhek részeként vagy zselléri, cselédi, napszámos alkalmazásban a téglás munkálatokat – bányászást, válogatást, kidolgozást, vetést, szállítást, égetést és a „gyártást” – a tulajdonában tartotta. Más településen téglát, cserepet nem lehetett eladni, ez országszerte érvényes volt. Az 1848. évi törvények szerinti jobbágyfelszabadítás után a birtokviszonyok rendezése, a paraszti tulajdonjogok kialakítása 1850-ben fejeződött be. A Batthyány-uradalmon kívül az új tulajdonosok is az agyaglelőhelyek egy részét kapták. Az uradalom az építkezések iránti igény kielégítésére a téglagyártást fejlesztette, ebből mindig jelentős haszna is volt. Majd 1850-től úgynevezett téglás munkásokat hívott, az anyakönyvi bejegyzések szerint cseh és osztrák területekről. A téglást már mesterségként jelölték. Aztán 1870-től nagyobb fejlesztésbe kezdett az uradalom: téglaszín, téglamesteri lakás építése, mondhatni: a téglagyárat a nagyobb termelésre alakították át. Az emberi munka, az állati erő kihasználása jellemezte ezt a korszakot. Ugyanekkortól volt jogi lehetőség a bérbeadásra, illetve bérlésre.

– Az uradalmi téglagyár bérlője Szepetnek egyik kocsmárosa, id. Fischl György lett, aki eléggé tehetős volt ahhoz, hogy a szepetneki uradalomtól bérbe vegye a gyárat, sőt az agyag miatt a környező földtulajdonosokkal is haszonbérleti szerződést kössön – folytatta. – Sőt 1893-ban Molnáriban nagyobb földterületet vásárolt, ott téglagyárat nyitott három évvel később. Mindeközben a nagykanizsai Haba József Eszteregnyén vásárolt földet, s ott szintén téglagyárat hozott létre. Haba halála után fiai és özvegye vitték az eszteregnyei gyárat, miközben Nagykanizsán is és a megyében több helyen, például Zalaegerszegen gyárakat üzemeltettek. Id. Fischl György és felesége, Thum Anna a Haba családdal baráti, gazdasági, majd rokoni kapcsolatban is állt. A szepetneki téglagyár a helyi igényeken kívül a környék falvait is szolgálta. Id. Fischl Szepetneken gépesített, az agyag már előbb sínpáron futó kocsikra, majd futószalagra került. A gőztégla fogalma ekkor vált ismertté Nagykanizsán és a vidékünkön, ami a megmunkálás alaposságát jelentette. A Haba család Nagykanizsán nemcsak a gőztégláról volt híres, hanem arról is, hogy már elektromos áramot termeltek, körforgásos égetőkemencét építettek. Molnáriban id. Fischl a szepetnekinél még nagyobb gépesítést vezetett be, a kor modern lehetőségeit alkalmazta. Szepetneken a nagy háború idején id. Fischl leánya, Anna a Haba családban Ferenc felesége lett. Haba Ferenc vitte tovább a szepetneki téglagyárat. A rokoni és gazdasági összefonódás részleteit nem ismertetem, hiszen a bérlőnek és bérlésnek is voltak változatai. Bizonyos, hogy Haba Ferenc és felesége Szepetneken lakott a falu központjában lévő házukban.

Kiemelte: a Haba család tagjai között a neves kórházi főorvoson kívül téglagyárosok és a technikai újítások minden területén alkotók is vannak. Nem mese, amiről az újságok írtak 1893-ban, amikor hírül adták, hogy egy szepetneki ügyes ember önjáró gépezetet, vagyis autót épített, s bemutatót tartott Nagykanizsa főterén. Hasonló hír a háború napjaiból is érkezett: Haba Pál a fronton tisztjének állított össze autót. A Zala vármegye nagyjait bemutató kötetben ifj. Fischl György téglagyárosként szerepel, de nevét megváltoztatta, a továbbiakban Csetényi Györgyként ismert.

– A második világháború utolsó napja Szepetneken és Molnáriban is a család gyásznapja lett – kutatott tovább a történetben Sóstainé Márfi Ibolya. – Csetényi Györgyöt és fiát 1945. április 2-án a bolgárok agyonlőtték, miközben ők a feleséget és a leányukat védelmezték. A feleség, Olga asszony kitartással üzemeltette tovább Molnáriban a téglagyárat, amelyet 1953-ban államosítottak, de még évtizedekig működött, bezárása után a kéményét nemrég robbantották le. A nagy és a kis méretű Haba-tégla, az egyszerű formázatú Haba-tetőcserép még ma is ott van szinte minden szepetneki telken: ha áll még a régi ház, másutt a gazdasági és udvari építményekben. A Fischl, a Haba, a Csetényi család leszármazottai, a régi téglamunkások unokái, dédunokái még élnek, ám egyre kevesebben vannak, akik mesélnek is a múltnak erről az építőjéről, a téglagyárról. Helyét újra birtokba vette a természet, fák és bokrok takarják el. A tégla, a cserép emlékeztet bennünket az egykori téglakészítőkre és a téglagyártókra.