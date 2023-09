Bogányi Gergely lép fel

A zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem 40 éves jubileumát szombaton 19 órakor Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész koncertjével ünneplik, közreműködik a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar.

Népzene és táncház

Nagylengyelben szombaton a Kis Göcseji Kincsesházban népzene és táncház kezdődik a keszthelyi Re-Folk zenekarral. Kukoricás társasjátékot is kipróbálhatnak az érdeklődők Pozvai Szilvia vezetésével, megtekinthetik a Göcsej népi építészetét bemutató fotókat, és megkóstolhatják az őszre hangolt finomságokat.

Tekerj a szívedért!

Zalaegerszegen szombaton 9 órakor a Dísz téren kezdődik a regisztráció a Tekerj a szívedért! biciklitúrára. A 25 kilométeres túrára 10 órakor indul a mezőny Zalaszentgyörgyre, ahonnan délután térnek vissza a szívesen kerékpározók.

Szüreti felvonulás

Gellénházán szombaton 13 órakor indul a szüreti felvonulás a település utcáin érintve a Budai-hegyet is. A zenés, táncos program 15.30-kor kezdődik a zalaszentmihályi Nóta- és Dalkör fellépésével, a napot szüreti bál zárja.

Kutatók éjszakája

Zalaegerszegen pénteken a kutatók éjszakáján 17 órától 22 különböző programmal várják az érdeklődőket ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központban. Egyebek mellett bemutatják a 3D nyomtatás folyamatát, a felületek szkennelését, a CNC-marás és -esztergálás műveletét. A rendezvényen meg lehet tekinteni a műhelyeket, szimulációs termeket, találkozhatnak robotkutyával, szimulációban vezethetnek, illetve a kisméretű drónokkal is végrehajthatnak tesztrepülést. A látogatók megtekinthetik a forgácsolással készült kulcstartók gyártását, melyeket emlékül el is vihetnek magukkal. A bátrabbak akár két szabadulószobát is kipróbálhatnak.

Szépkorúak hete

Idén is megrendezik a Szépkorúak hetét Keszthelyen. Ennek részeként a Balaton Színházban pénteken 17 órától Váncsa Ildikó festőművész kiállítása nyílik, szombaton 10-től A gyógyulás fenoménja című dokumentumfilmet vetítik, vasárnap 17 órától pedig vonósnégyes-koncertre várják az érdeklődőket a Simándy terembe. Utóbbin fellép Gyódi Norbert, Deli Gábor, Vass Grit Réka és Szűcs Lili.

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Több keszthelyi intézmény is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja című, több mint egy hónapon át tartó programsorozathoz. A Helikon Kastélymúzeumban pénteken 17.30-tól az érdeklődők betekintést nyerhetnek az Európa-hírű könyvtár titkaiba, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen pedig szombaton 10 és 16 óra között kisállatbemutatót és népmesenapot tartanak.

Marha jó nap

Ismét megrendezi a Marha jó napot a Zalaszentgrót-zalaudvarnoki Vadvirág étterem. Szombaton 10 órától ingyenes családi program várja az érdeklődőket koncertekkel, emellett lesz „parasztolimpia” és főzőverseny is.

Búcsú

A hétvégén tartják Keszthelyen a Kis Szent Teréz-búcsút a kármelita bazilikában. A szombati előesti szentmisét 19 órától Madassery Benvin Sebastian SVD mutatja be, amelyet 20 órától énekelt vesperás imádság követ. A vasárnap 10.30-kor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora lesz. Ezt követően rózsaáldással és rózsaesővel emlékeznek a templom védőszentjére.

Jubileum

Vasárnap 17 órától tartja jubileumi koncertjét a 20 éves Apáti Capella kamarakórus a zalaapáti templomban. Az esten Csiki Gábor vezényli az énekegyüttest, a vendégművész pedig Záborszky Péter orgona- és énekművész lesz.

Idősek napja

Vasárnap rendezik Hévízen az idősek napi ünnepséget. A sportcsarnokban 17 órától Papp Gábor polgármester köszönti a résztvevőket, majd fellép Xantus Barbara színész-énekes.

Az idősek és a zene

Pénteken Letenyén a 65 év feletti nyugdíjasoknak tartanak az idősek és a zene világnapja alkalmából szórakoztató estet 17 órától. A program helyszíne a termelői piac, a köszöntőt követően kezdődik a kulturális műsor helyi fellépőkkel, 18 órakor nótaest kezdődik a becsehelyi Timár Károly harmonikás vezetésével.

50 éves a faluház

Pénteken Murakeresztúron ünnepséget tartanak az 50 éves faluház évfordulója alkalmából. Szombaton pedig falunapot rendeznek a Tóka téren, mely főzőversennyel indul 12 órakor, lesz szüreti felvonulás, felavatják a kollátszegi buszfordulót, majd délután kulturális, szórakoztató műsor kezdődik. Fellépnek a helyi óvodások, a Brumi Bandi Band, a Mura Dance, a zalaszentbalázsi kórus, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület, a Rozmaring Asszonykórus, a Zalaapáti Harmonikazenekar, lesz tombolasorsolás, motoros felvonulás, este pedig retró partival zárul a program. Vasárnap 11 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Tóka téren.

Az első gasztrofesztivál

Szombaton első ízben rendezik meg Hahóton a Gasztro Fesztivált kemencés és helyi termékek kínálatával. A kultúrpajtában a 14 órai megnyitót követően kerül sor az új közösségi tér megáldására, majd az időseket köszöntik 15.30-kor. Az óvodások műsora 17 órakor kezdődik, megtartják az Én kiskertem rajzpályázat eredményhirdetését. Ezután fellép az Üstökös Kompánia, a Veiger Csaba Akusztik, az Eleven Dance Fitness, 20 órakor Kaczor Feri lép színpadra, majd 21 órakor tűzijáték szerepel a programban. Ezt követően a művelődési házban éjszakába nyúlóan a szórakozásé lesz a főszerep, a zenéről Players feat. Klau, valamint Dred és Doris gondoskodnak. A kísérőprogramok közt lesz vásár, előadás a zártkertek védelméről, valamint gyerekprogramokkal is készülnek.

A Canterina koncertje

Pénteken Barlahidán az evangélikus templomban lép fel a zalaegerszegi Canterina Kamarakórus a település önkormányzata és az evangélikus egyházközség közös szervezésében tartandó koncerten 18 órától. A zenés program után a közösségi házba szeretetvendégségbe várják a résztvevőket, érdeklődőket.

Bepótolják a főzőversenyt

Lentiben szombaton a rendezvénytéren tartják meg a múlt heti Őszi Fesztiválra meghirdetett főzőversenyt 10 órától, az eredményhirdetés 14.30-kor lesz. A gyerekeket kézműves foglalkozás és játszópark várja.

A horvát önkormányzat jubileuma

Szombaton Nagykanizsán a Medgyaszay Házban tartja 25. éves jubileumi ünnepségét 16 órától a város horvát nemzetiségi önkormányzata. Fellép a Kanizsai Horvát Kórus, a Stobos Tamburazenekar és a Muzikaj Tamburazenekar.

Szépkorúakat köszöntenek

Iklódbördőcén szombaton 14 órakor a kultúrházban a szépkorúakat köszöntik.

A szüret ünnepe

Szombaton Nagykanizsán a palini városrészben tartanak szüreti felvonulást és közösségi délutánt 13.30 órai kezdettel. Fellép a Palini Nyugdíjas Nótakör és a Palini Pitypangok. A felvonulás a sportpályáról indul a Lebár Birtokra, ahol műsor és bál lesz.

Nyitott porták

Barlahidán szombaton nyitott porták várják a látogatókat 11 és 17 óra között az Aranyló Göcsej programsorozat keretében.

A molnár napja

Szombaton Szécsiszigeten a Kerka Vízimalomban 11 órától A molnár napja címmel tartanak rendezvényt, mely során lesz búzaőrlés, betekintést nyerhetnek az érdeklődők a pizzakészítés és a bagettsütés folyamatába, megismerhetik a mohácsi vízimalom megmentésének történetét, majd 16 órakor a Kerekes Band koncertezik.

Jöjjenek pirosban!

Szombaton Nagykanizsán a Szívbetegekért Egyesület a Csónakázó-tónál szervez közösségi sétára és piknikre 10 órától a szív világnapja alkalmából, felhívva a figyelmet az egészség védelmére. A szervezők kérik, hogy a résztvevők piros színű ruhában érkezzenek.

Felvonulnak

Csesztregen szombaton rendezi meg a Falubarát Egyesület a szüreti felvonulást 14 órától. A felvonulás után finom étellel és zeneszóval várják az érdeklődőket.

Időseknek

Vasárnap Zalakaroson az időseket köszöntik 15 órai kezdettel a Karos Korzó nagytermében.

Indul a szüreti menet

Kerkafalván vasárnap tartják a szüreti felvonulást, a menet 15 órakor indul el a helyi kultúrháztól Ramocsára a kultúrházhoz, onnan a Kéthatár tóhoz, majd vissza Kerkafalvára, ahol bejárják a települést, majd mulatsággal folytatódik a program.

Időskorúak és a zene

Letenyén, a termelői piac épületében pénteken 17 órakor az idősek és a zene világnapja alkalmából tart közösségi programot a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárral közösen a város önkormányzata és idősügyi tanácsa. A köszöntőket követően a Letenyei Versmondók Köre és a helyi mazsorettek adnak műsort, majd Tímár Károly becsehelyi harmonikás vezetésével nótaest várja a résztvevőket, de lesz meglepetésprogram is.

Szent Őrzőangyalok főbúcsú

Szepetneken e hét végén tartják a Szent Őrzőangyalok katolikus plébánia és templom főbúcsúját. A kétnapos programsorozat szombaton 15 órakor Batthyány Boldizsár köszöntőjével kezdődik, majd a szombathelyi egyházmegyei levéltár vezetője, Rétfalvi Balázs és Nyáriné dr. Aleksza Magdolna, a helyi értéktár bizottság elnöke tartanak előadásokat. 17 órától a Sárvári Vonósok koncertjével folytatódik a rendezvény, 18 órakor pedig dr. Székely János püspök, a szombathelyi egyházmegye főpásztora vezetésével ünnepélyes vesperást tartanak. Vasárnap 10 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise, ennek főcelebránsa ugyancsak dr. Székely János püspök lesz.

Városismereti túra

Zalalövőn szombaton rendezi meg újabb városismereti túráját a Tájház Egyesület. A Petőfi tájházhoz 13.30 órára várják a résztvevőket, majd a csapatok onnan indulnak a Pataka-hegy irányába.

Ludvércjárás

Valkonyán szombaton rendezik meg a XII. Ludvércjárás elnevezésű, egész napos programsorozatot, amely 10 órakor főzőversennyel kezdődik. 14 órától a KL Bábszínház műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, 15 órakor kezdődik az intergalaktikus szabadstílusú ludvérctojás-hajító bajnokság, majd 19 órától közös nótázással és erdei lámpás, jelmezes felvonulással űzik el a résztvevők a ludvérceket. A nap folyamán kirakodó- és kézműves vásár, kézműves foglalkozások, gasztronómiai kínálat, illetve zenés programok várják még az érdeklődőket, ez utóbbi közreműködői Tátrai Lajos és Tímár Károly lesznek.

Horgászversenyek

Zalalövőn szombaton 11 órakor ér véget a VI. Borostyán-tavi bojlis találkozó. A 120 órás nagyhalfogó csapatverseny eredményhirdetést aznap várhatóan 12-13 óra környékén tartják. Muraszemenyén, az Öreg-tavon vasárnap törpeharcsafogó versenyt rendez a DKB Horgászegyesület. Itt reggel 7 órára várják az érdeklődőket, maga a verseny 8 órától déli 12-ig tart. Az eredményhirdetést 13 órára tervezik.

Asztalitenisz

Lispeszentadorjánban, a Zöld Zóna Büfében vasárnap 14 órai kezdettel rendezik meg az I. Amatőr Asztalitenisz Bajnokságot.

Szépkorúak köszöntése

Zalalövőn, a helyi általános iskola földszinti aulájában vasárnap 15 órakor tartják az Idősek világnapja alkalmából megszervezett szépkorúak köszöntését. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester, ünnepi beszédet Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mond. Ezt Janza Kata Szívből szeretni című zenés műsora követi.

A zsidó kultúra európai napja

Lendván, a zsinagógában a zsidó kultúra európai napja alkalmából szombaton 19 órakor a Kontra Kvartet ad klasszikus zenei koncertet.

Kutyaszépségverseny

Lendván, a Cubis szálloda előtti téren szombaton kutyaszépségversenyt tartanak. A benevezett ebek 9.30 órára érkeznek, a rendezvény ünnepélyes megnyitójára 10.30-kor kerül sor.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Mama Africában szombaton D.J. Miller keveri a zenét. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton D.J. Szunyog lesz a hangulatfelelős. Zalaapátiban, a Megálló Bisztróban pénteken 19 órakor a Pokolgép, a P. Mobil és a Mobilmánia egykori frontembere, Rudán Joe énekel. Sormáson szombaton tartja klubháznyitó rendezvényét a Koppány Motoros Club, amely során 17 órától a Nyírfa Terror, az Éjszakai Járat és a Zaklatás ad koncertet.