Az óvoda rekonstrukciójára Zalaszentiván önkormányzata még 2016-ban nyújtotta be pályázatát a terület- és településfejlesztési operatív programra, amelyről 2021-ben született döntés. Mivel időközben más pályázati forrásokból (Belügyminisztérium, Magyar falu program) több ütemben elvégezték az óvoda felújítását, szerették volna a megítélt 82 millió forintos támogatást az intézmény további fejlesztésre fordítani. A gyerekek minél jobb ellátására gondolva, tornaszoba létesítése jött szóba, amelybe belegyezett az irányítóhatóság. Az épület augusztus végére készült el, erre az időre a működéshez szükséges engedélyeket is beszerezték, ismertette a polgármester.

A közösségbe való befektetés a legjobb és a leghasznosabb egy település számára, pláne, ha az a fiatalokra, a legkisebbekre irányul, értékelte a tornaszoba megépítését Nagy Bálint közlekedési államtitkár. Méltatta, hogy az önkormányzat nem hagyta elveszni a támogatást, jó célt talált hozzá, sőt ebben a nehéz gazdasági helyzetben még önerővel is kiegészítette. Így épülhetett fel mintegy száz millió forintból a tornaszoba.

A tornaszoba bejáratánál balról: Szabó-Károly Dorina óvodavezető, Laskay-Kovács Zsuzsanna aljegyző, Pozsogárné Pintér Éva volt óvodavezető, Dormán Miklós polgármester és Nagy Bálint közlekedési államtitkár, valamint Udvardi András alpolgármester és Németh András, a sportkör elnöke. Hátul: László Tímea és Horváth József önkormányzati képviselő

Fotó: Antal Lívia

Az átadási ünnepségen műsort adtak a gyerekek, majd Dormán Miklós polgármester születésnapja alkalmából külön köszöntötte az óvoda már nyugdíjas, korábbi vezetőjét. Pozsogárné Pintér Éva meghatottan vette át a virágcsokrot. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, a szülőknek és mindazoknak, akik segítették munkáját az elmúlt évtizedekben, és azoknak is, akik most a tornaszoba létesítését támogatták és megvalósították.

A háromcsoportos Füles Mackó Óvoda telt házzal működik, 75 gyermeknek ad helyet. A gyermeklétszám tekintetében biztosított az utánpótlás, hiszen a 26 férőhelyes kétcsoportos bölcsőde is telt házas. A tornaszoba kihasználtsága tehát hosszú távon sem kérdéses, ahogy a gyerekek testnevelésében és mozgásfejlesztésében betöltött szerepe sem. Az óvoda épületét az udvar felől bővítették ki a tornaszobával. A 220 négyzetméteres új szárnyban 150 négyzetmétert foglal el a sportpadlóval fedett küzdőtér. A külön bejárattal is rendelkező épületben foglalkoztató szobát, két vizesblokkot és egy tárolót is kialakítottak. Az önkormányzat tervezi, hogy önerőből és támogatásból bővíti a meglévő sporteszközöket, tudtuk meg a polgármestertől.

Antal Lívia