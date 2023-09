Akkor a faluházban a pörkölttorta-készítés mestere, Kovács Zoltánné Kati néni fogadta a vendégeket és lánya, Kovács Szilvia, aki internetes blogot is működtet a különös sütemény népszerűsítésére. Bemutatták a tortakészítés alapjait, de egy díszes torta megépítésére nem volt elég idő. Azóta viszont több torta is készült, s az egyik, alföldi lakodalomra rendelt remekművet nekünk is megmutatták. Kovács Szilvia elmondta: lánya, Csenge is érdeklődik az olvasztott cukros édesség készítése iránt, iskolai vásárra készített már szívecskéket. Katalin Göcseji Paraszai Pörkölt/grillázstortája elnyerte a Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) védjegyét, s megkapta a Göcsej Kistérségi Társulás Göcsej védjegyét.