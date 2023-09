Az érdeklődők láthattak szarukürt és kobaktök karcolást, mely az egykori dunántúli pásztorok által használt motívumok mellett egyéni minták megjelenését is bemutatta. A jurta előtti térben Bereczki Csaba, és Kovács Zoltán, a Népművészet Mestere dolgozott, az emeleten pedig többek között Bujtor Tiborral találkozhattak a Gébártra kilátogatók. Egyebek mellett a nevezetes kutyagerinc, azaz a többnyire gyümölcsfa alapanyagból kifaragott figurás pálcák összeillesztésével készített lábas- és bogrács vagy kondér alátét is látható volt a mesterségbemutatókon.

- A Zalai Népművészeti Egyesület tagjaként készítem a kutyagerincet, amit azért is neveznek kármentőnek, mert a kormos aljú edényektől védték meg az asztalneműt - mondta Bujtor Tibor, hozzátéve, egyaránt jellemző pásztortárgy az Alföldön és Dunántúlon is. A zalai népi kézműves mester tárgyai budapesti néprajzi gyűjteményekben is megtalálhatók. A furulyafaragást Zalai Béla mutatta meg a gyerekeknek.

A ház igazgatója Kiss-Molnár István lapunknak elmondta, a gébárti alkotóház alapfunkciója, hogy időről időre bemutassa a népi mesterségeket, az elődök és a kortárs alkotók munkáit. A pásztorhagyományok fontos hónapja szeptember, ilyenkor hajtották be az állatokat, vetettek számot a nyájak állapotával, Szent Mihály napjához igazodnak ezek a tevékenységek. Az elkészült kézműves eszközöket is ilyenkor láthatta a közösségük.