A jubileum kapcsán Polgár Róbert polgármester a rendezvény megnyitóján elmondta, hogy Murakeresztúr büszkén emlékezik erre a fél évszázadra, az első művelődési ház építésén sokan dolgoztak a helyiek közül, ez az épület sokáig szolgált moziként is, majd 2011-ben egy pályázatnak köszönhetően teljesen megújult, bővült az épület. Azóta is számtalan kulturális programnak, előadásnak ad helyet, ezzel is fejlesztetve a település kulturális életét. Hozzátette, hogy ez az időszak nemcsak arra emlékeztet, hogy jó programok voltak itt, hanem arra is ösztönöz, hogy a jövőben is változatos rendezvényeket szervezzenek, ahol minden korosztály megtalálja a számítását.

Köszöntötte a megjelenteket a falu díszpolgára, prof. dr. Gadányi Károly, majd Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, mennyire fontos volt az az emberi akarat, összefogás, ami létrehozta és fenntartotta az intézményt.

A Mura Színjátszók léptek színpadra

Fotó: Korosa Titanilla

Kiállításokkal is készültek az évfordulóra, prof. dr. Gadányi Károlyné hozta el gobelinképeit, fotókiállítás ad betekintést a kultúrház elmúlt 50 évébe, illetve megemlékeztek a falu szülöttjéről, Szekeres Ferenc karnagyról is.

A megnyitót követően a Mura Színjátszók előadásában láthatta a közönség Az eldalolt életút emlékműsort, majd többen is megosztották élményeiket, emlékeiket a kultúrházzal kapcsolatban, végül szabadtéri filmvetítéssel zárult a rendezvény.