A hét végén a kényszerű szünet évei után ismét kerámiák, fazekas műalkotások népesítették be a Gébárti-tó partján álló alkotóház udvarát. Devecz Zsuzsi, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a szervezők nevében lapunknak elmondta, a fesztivál keretében a mesterség hazai képviselői évről évre szakmai tanácskozásokon cserélhetik ki tapasztalataikat Gébárton, s a hagyományok szerint egy-egy fazekas népi iparművész önálló kiállításon is bemutatkozik. Ebben az évben a házigazdák közül a zalai Csuti Tibor, a Népművészet Ifjú Mestere mutatkozik be a kollégák és az érdeklődők előtt a Panoráma Galériában e hónap végéig látogatható tárlatával.

A 2023-as gébárti fazekas találkozóra többek között nádudvari, őrségi, csornai mesteremberek hozták el a portékáikat, de találkozhattunk a Debrecenből érkezett Lévai Gáborral is, aki 28 éve foglalkozik a fazekassággal, tíz éve állandó vendége a fazekasok találkozójának. A Kárpát-medencei fazekas központok is bemutatkoztak a szombat délutáni rendezvény során. A fazekasok korongozó bemutatót tartottak, majd az érdeklődők a kerámia edényekben történő főzést is tanulmányozhatták. A társmesterségek művelői is kaptak lehetőséget, bemutatkoztak a viseletkészítők, a fafaragók, akikkel a tradicionális fa sírjel emlékparkot is bejárhatták a látogatók.