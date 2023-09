A göcseji tájra, a helyi hagyományokra és az itt élő emberek életére irányítja a figyelmet a Dombérozó őszi társrendezvénye. Az Aranyló Göcsej programsorozat már megkezdődött és október közepéig kínál több hétvégét összefogó, hangulatos kikapcsolódást a természetbe vágyók számára.

A Zaol-podcast mai epizódjában Magai Ágotát, a rendezvények főszervezőjét kértük mikrofon elé. Vele ajánljuk a következő hétvégék göcseji programjait és adunk visszatekintést a nyári eseményekből az idei Dombérozó tapasztalatait sorolva.

Elmondjuk, hogy immár negyedik éve érkeznek a pályázati felhívásra értékes írások és fotók, melyek illeszkednek a térség legnagyobb fesztiváljának céljaihoz és hozzájárulnak a „Göcsej-kép” legsokoldalúbb megismeréséhez. Az is kiderül, a programhelyszíneken élők közül évről évre egyre többen érzik magukénak az eseménysorozatot, az idén már látványosan emelkedett a környékről érkező látogatók száma. A Dombérozó ötletgazdája szerint nagyon sok messziről jött ember is ellátogatott a nyári rendezvényekre. Magai Ágota arról számol be, hogy a göcseji falvakból korábban elvándoroltak leszármazottai szívesen térnek vissza a környékre a programsorozat ideje alatt. Szintén megfigyelhető, hogy a hagyományőrző rendezvények mellett az értékes művészetekre is egyre nagyobb az igény.