Pintér Gergő, a pápai mérnökségről ismét bizonyította tehetségét, immár harmadjára álhatott fel a dobogó legfelső fokára. Őt követte a második legjobb, Nagy Zoltán a zalaegerszegi mérnökségről és harmadik helyezettként Szendi Ferenc a sátoraljaújhelyi mérnökségről. A három kiemelkedő gépkezelő ezzel esélyt kapott arra, hogy Magyarországot képviselhesse a visegrádi négyek között megrendezett nemzetközi döntőn 2023. október 4-5-én a csehországi Pilzenben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt mind a 19 vármegyében előselejtezőket tartott, a megyei nyertesek, azaz az ország 19 legjobb gépkezelője szeptember 14-én, Szigetszentmiklóson mérte össze tudását.

A rodeó verseny lényege, hogy a versenyzők szóróadapterrel és hóekével felszerelt nehézgépjárművel, akadálypályán teljesítenek különböző ügyességi feladatokat időre, amelyek során a hibákért más-más mértékű büntetőpontokat kapnak. A gyorsaság csak a feladatok egy részénél számít, nagyobb hangsúly van a pontos és precíz vezetési stíluson.

2019 óta minden évben magyar versenyző is dobogóra állhatott a nemzetközi döntőn, a legutóbbi, 2022-es versenyen pedig az első és második helyet is magyar közutas hozta el, így idén is biztosan van kiért és miért szurkolni.