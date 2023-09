Szabó István, a Mura-menti Szent Kereszt Egyesület elnöke elmondta: mind a négy partner külön-külön nyert támogatást a közösségi tevékenységek erősítése című helyi Leader pályázaton, melynek keretében különféle eszközbeszerzést valósítanak meg.

- A résztvevőket az előzetes ismeretségek hozták össze – számolt be lelkesen Szabó István, a közös partnerség képviselője, aki egyúttal bemutatta a fejlesztéseket. - A Mura-menti Szent Kereszt Egyesület a térség látnivalóinak bemutatásához a Mura vidékére érkezőknek kínál lehetőséget a környék felfedezésére kerékpárral vagy quaddal. A Zala Megyei Cigány Civil Szervezet a rendezvényszervezéshez több mint 20 eszközt, többek között sátrakat, padokat, utánfutót szerzett be a kapacitásbővítés és hatékonyság növelése érdekében. A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület a közösségi élet fokozása mentén a rendezvények szervezéséhez hangtechnikai eszközöket és haszongépjárművet szerez be, míg Kulcsár Norbert egyéni vállalkozó a civil és önkormányzati igényekre reagálva a rendezvényszervezési tevékenységet fejleszti szállító járművel és trambulinnal.

A négy partner 10-10 millió forint támogatást nyert és kapott a fejlesztésekre, ugyanakkor az együttműködést saját elhatározásból kötötték meg.

- A náluk lévő erőforrásokat a partnerek is igénybe vehetik díjmentesen, ezáltal hatékonyságunk, eredményességünk fokozódik, mellyel a térséget kívánjuk szolgálni - fogalmazott Szabó István, aki hozzátette: arra bíztatnak minden térségi szereplőt, hogy találják meg partnereiket helyben és erőforrásaikkal sokszorozzák meg a turisztika területén betöltött szerepüket.