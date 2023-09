Az ünnepi eseményt még csütörtök délután tartották a szülők és az intézménybe járó gyerekek egy részének jelenlétében. Németh Géza köszönetét fejezte ki feléjük, illetve az óvoda munkatársai felé mindazért a türelemért, amit az egy éven át zajló felújítás során tanúsítottak, majd a munkálatokról beszélt. A legnagyobb mértékű átalakítás egy 66,5 millió forint értékű, terület- és településfejlesztési operatív program által támogatott projekt során történt. Ennek részeként elbontottak egy régi, rossz állapotú kazánházat, aminek a helyén olyan fedett foglalkoztatót alakítottak ki, amit egyrészt akkor is használhatnak a gyerekek, ha a kedvezőtlen időjárás miatt az udvarra nem tudnak kimenni, továbbá ez a helyszín alkalmas rendezvények megtartására is. Megújult továbbá az utcafronti rész, ide került át az új főbejárat. Ez egyrészt javítja a településképet, ugyanakkor a gyerekek biztonságát is szolgálja, mivel az intézménybe érkezőknek – például az étkezést biztosító beszállítóknak – a jövőben már nem az udvaron keresztül kell közlekedniük. Emellett napelemrendszerrel látták el az épületet, kicserélték az emeleti foglalkoztató tetőtéri ablakait, részben újraszínezték a külső homlokzatot, az utcafronti rész parkolóját térkőburkolattal látták el, illetve egyéb kisebb javításokat is elvégeztek. Saját erős beruházásként, 9 millió forintból pedig játszóudvart alakítottak ki.

Az intézménybe járó gyermekek rövid műsorral köszönték meg a felújítást

Fotó: Gyuricza Ferenc

Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke a becsehelyi fejlesztéseket méltatta. Mint mondotta, az elmúlt időszakban különböző forrásokból több beruházás is megvalósult a településen – a közelmúltban készült el a termelői piac, azt megelőzően a bölcsőde, illetve befejeződött az iskola felújítása, és egy tornacsarnokot is átadhattak a községben. Az óvoda kapcsán pedig úgy fogalmazott az alelnök: annak nagyon fontos szerepe van az egyén fejlődésében, mert egy gyermek hatéves korára nagyjából kialakul, miként tudja kibontakoztatni képességeit.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője ugyancsak köszöntőt mondott. Ebben az előtte szólókhoz kapcsolódva arról is beszélt, hogy a kormányzat az elmúlt 13 évben jóval több lehetőséget nyújtott a vidéki településeknek, a köztük az ötezer lélekszám alattiaknak, mint előtte bármikor. Ez pedig annak köszönhető, hogy a költségvetést egy megörökölt csődhelyzetből előbb talpra állították, így az ország gazdasági teljesítőképessége lehetővé tette a beruházásokat.