Mint azt Radics Bálint elmondta: korábban az Olaj utca 23. és a Maort utca 24. számú ház lakóinak kérését tolmácsolva kérte, hogy a két társasház között bővítsék a parkolók számát, hiszen az ott élő közel 50 háztartásra alig jut 10-12 parkolóhely. Ráadásul az egyik épületben mozgáskorlátozott lakó is él, akinek jelentősen megnehezíti a mindennapjait, ha nem tud a lakása közelében parkolni.

- A két épület között bőven lenne hely a parkolók bővítésére, ezt egyébként a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója is megerősítette, s mindösszesen 20 millió forintba kerülne a beruházás - említette Radics Bálint, aki hozzátette: a beruházást Balogh László polgármester be is tervezte abba a fejlesztési csomagba, amelyet a Sberbanktól érkezett késedelmi kamatból (172 millió forint) finanszírozott volna az önkormányzat. - Az ÉVE frakció a legutóbbi közgyűlésen ezt az összeget felduzzasztotta több mint 400 millió forintra, ugyanakkor a MAORT-telepi parkolóbővítést kihúzták a fejlesztési listáról, ami egyértelműen azt jelenti számomra, hogy az itt élők gondjaira nem érzékeny az ÉVE frakció. Úgy gondolom, ha az önkormányzat elvárja, hogy a helyi védelem alá tartozó MAORT telep lakói eleget tegyenek a városképpel kapcsolatos kötelezettségeiknek, akkor megfelelő közlekedéshez és parkoláshoz való jogukat is figyelembe kellene venni - mondta a terület képviselője.