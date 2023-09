A rendezvényen elhangzott: 2021-ben döntött arról a Miniszterelnökség, hogy 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a MÁV Zrt. részére, mely összeget a vasúttársaság kistelepülések vasútállomásainak fejlesztésére fordít. A Csömödér-Páka vasútállomás felvételi épületének és környezetének külső-belső megújítására, felszerelésére 50 millió forint állt rendelkezésre.

Az átadón a MÁV képviseletében Szilágyi Tibor fejlesztési és beruházási főigazgató elmondta, hogy a kormány által a Magyar falu program keretében biztosított 2 milliárd forintból 13 helyszínen valósítottak meg hasonló fejlesztést országosan. Arról is szólt, hogy korábban közel jártak ahhoz, hogy a Zalaegerszeg-Rédics vonal, melynek része a Csömödér-Páka állomás, megszűnjön. Szerencsére ez nem történt meg - tette hozzá -, sikerült megtartani az utasokat, és fejlesztést hozott a térségbe a vasútvonal. Jelenleg folyamatosan növekszik az utasszám, idén az első 8 hónapban több mint 21 ezren utaztak már a vonalon, a forgalom közel egyharmadát a Csömödér-Páka vasútállomás adja.

Balról Tomposné Gyuricza Judit, Cseresnyés Péter, Szilágyi Tibor

Fotó: Korosa Titanilla

A helyi önkormányzat segítette a kivitelezést, a jövőben a vasútállomás MÁV által nem használt részeiben vendégszobát kívánnak üzemeltetni. Tomposné Gyuricza Judit, Csömödér polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az állomásépület volt szolgálati lakásának hasznosítása hosszú távú terveikkel találkozott, itt egy vendégház kialakítása a cél, amely által Csömödér is bekerülhet a turisztikai vérkeringésbe. A községet átszelik a turistaútvonalak, és a környék számtalan látványosságot kínál.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig arról szólt, hogy a vasútra szükség van ebben a térségben is, az utasok nem hagyták el azt, folyamatosan igénybe vették és a folyamatos fejlesztéseknek is köszönhetően az utasszámok növekedtek. A politikus kiemelte, hogy a csömödéri egy olyan csomópont, amely az aktív turisták számára fontos helyszín, hisz tudnak a vasút mellett utazni a kisvasúton is, s a szép természeti környezetben van lehetőség kerékpározni és gyalogosan túrázni egyaránt.