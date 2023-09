A tavalyi tavalyelőtti év az minden állattartónak és így a nyulasoknak is rossz volt, nem fedezte a költségeket a felvásárlási ára növekedése sem, és jelenleg mondhatjuk azt, hogy a vágónyúl termelés veszteséges – mondta Juráskó Róbert, a Nyúl Terméktanács elnöke. Hozzátette: az elmúlt évben nehéz helyzetbe került az ágazat, 20 százalékos csökkenés van a felvásárlás tekintetében. Míg a tavalyi évben 4 millió darab nyulat vágtak, idén 3,6 millió darabot. – Nagy mértékben rontja az ágazat helyzetét a válság és az elhúzódó háború a takarmánytermékek ára. Az, hogy fog alakulni a jövőben még kérdéses, így az is, hogy a nyúltermékek és a nyúltermelők is növekedési pályára tudnak-e állni – tette hozzá Juráskó Róbert.

A teljes cikkért látogasson el a sonline.hu-ra.