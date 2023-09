- Gyerek- és ifjúkorom hangulata jön vissza most, a nagymamám, a gyerekkori fürdéseink, a ruhamosás, a Halászcsárda, a magyar nóta, a cigányzene, a tavi csónakázás, a palacsintázás, minden-minden emlék előjön -mondta a 75 éves Móriczné Erzsike, a Malom-tó Piknik résztvevője, aki ma a Kertváros lakója.

A településrészi önkormányzat és a VMK rendezvényszervezői meghívásának tettek eleget a résztvevők, tudtuk meg Németh Gábortól, a városrész önkormányzati képviselőjétől.

- Tavasszal, amikor a tó környezetét rendeztük, megfogalmazódott a bennünk, helyiekben, milyen jó lenne, ha ismét olyan élnék közösségi élet színtere lenne a megújult, kerékpárúttal, pihenővel gazdagodott barátságos városi zöld szeglet, mint amikor itt fürdő, strand is működött - mondta a képviselő, miközben az asztalok körül szárított vargányás egytálétel, a pózvaiaknál pedig prósza sült. - Látjuk, hogy az itt élőknek fontos a környezet rendezettsége, és szívesen töltik el egymással is szabadidejüket. Délelőtt 20 kilométeres kerékpár túrára invitáltuk a vállalkozó kedvűeket, az eső ellenére Gébártig tekertek és vissza a sportos résztvevők, tanulva a biciklisávok használatát. Szeretnénk minél jobban összehozni a közösségeket, gyerekeknek még kincskeresést is szerveztünk.