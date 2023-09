Az Infocentrum emeletén elektronikus játékok segítségével építették az áramköröket az általános iskolások, a szüleikkel érkező gyerekek a fizikaórán tanultakat eleveníthették fel. Az áramforrás, fogyasztó, vezetékek és kapcsoló felhasználásával különféle jelenségeket produkáltak a kész panelek, így valamelyik szirénázott, a másik ventilátort hozott működésbe, de volt, amelyiknek alkatrészeiből riasztóberendezés készült. Virághné Ujj Ilona, a kereskedelmi és iparkamara vezető pályaorientációs tanácsadója segített nekik.

Kiss Barnabás (balra) és öccse, Domonkos áramköröket épít Virághné Ujj Ilona segítségével.

Fotó: Mozsár Eszter

- Nagyon reméljük, hogy ezekkel a kitelepülésekkel, rendezvényekkel kedvet csinálunk a különféle szakmákhoz, természettudományokhoz. A mostani játékkal egy kicsit talán a villanyszerelési szakma is közelebb kerül hozzájuk – mondta a tanácsadó.

Gerencsér Bence és Végh Zétény informatikusnak készül, de az elektronikus paneleket építését is érdekesnek találták

Fotó: Mozsár Eszter

A Mindszenty-iskolás Kiss Barnabás kisöccsével, Domonkossal és édesanyjával érkezett. Egyelőre még nem tudja, hogy merre tanul tovább, de mindenképpen valamilyen szakmát szeretne választani, nagyon sok minden érdekli. A másik asztalnál a hetedikes Végh Zétény osztálytársával, Gerencsér Bencével együtt rakta össze ügyesen az elemeket. Az Eötvös-iskolás diáknak még van ideje dönteni, de már most tudja, hogy programozást szeretne tanulni. Néhány perc múlva Zétény már a VR-szemüveget, szimulátort próbálta ki. Tódor Gábor pályaorientációs tanácsadó segített az eszköz kezelésében, ami által ugyancsak játékos formában, virtuálisan lehetett ismerkedni a különféle szakmákkal.

Tódor Gábor VR-szimulátorral érkezett, amit Végh Zétény is kipróbált

Fotó: Mozsár Eszter

A másik teremben egymás után érkeztek az előadásra a vendégek, akik egyebek mellett a Mesterséges Intelligenciának a mindennapokban és az oktatásban betöltött szerepéről hallhattak, de arra is választ kaptak, hogy melyek a digitális világ veszélyei, s az okostelefon túlzott használata milyen hatással van családi életünkre, mentális egészségünkre, valamint szóba került a tőzsde misztikus világa is. Az I. emeleten a Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet kutatás-fejlesztési projektjeit mutatták be, a földszinten pedig Pepper Robot és a rejtélyes könyvtári szabadulószoba várta az érdeklődőket.