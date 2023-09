A szervezetk vezetői a megbeszélésükön megállapították, hogy célkitűzéseiket, a keresztény-nemzeti értékek megjelenítését összefogással sikeresebben érhetik el. Kiemelt célként tűzték ki a nemzet egységének, összefogásának erősítését, a keresztényi gondolkodás és szellemiség értékeinek nagyobb társadalmi tisztelete elérését, a nemzeti hagyományok, a polgári és katonai hősök példájának és emlékeinek éberen tartását, ápolását.

Ez az ars poetica főként a középiskolás korosztályt szándékozik célba venni, a hazafias nevelés megerősítésével, politikai beavatkozás kizárásával. Ennek szellemében szeptember 18-án stratégiai egyeztetést tartott öt, Zalaegerszegen is működő civil szervezet vezetője: Pintér Attila nyugalmazott ezredes, a Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesület elnöke, Paál István, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke, Illés Csaba, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi Csoportjának elnöke, dr. Császár Zoltán, a Kereszténydemokrata Néppárt Zala Vármegyei elnöke, Bognár Károly, a Kereszténydemokrata Néppárt Zala Vármegyei szervezője.

Az együttműködési dokumentumot aláírásukkal szentesítették, amelyben a teljesség igénye nélkül felsoroltak néhány olyan hagyományőrző rendezvényt, amely eddigi, külön egyesületi megvalósulása mellett közös programjuk részét fogja képezni. Ilyen a nemzetmentő pozsonyi csatáról való megemlékezés július 3-7. között, Zrínyi Miklós költő és hadvezér meggyilkolásának évfordulója (november 18.), Rákóczi Ferenc fejedelem születésnapja (március 27.), Mindszenty József bíboros, hercegprímás, zalaegerszegi plébános születésnapja (március 29.), a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békekötés napja (április 30), Mindszenty József halálának évfordulója (május 6.), a zalaegerszegi kadét rendezvények, éves történelmi konferencia, illetve kiállítás szervezése a magyarság és kereszténység tárgyában, adventi évzáró, avagy januári évnyitó rendezvény.

A szervezetek korábban már együttműködtek egy nagy sikerű megemlékezés megszervezésében, legutóbb 2023. július 7-én a 907. évi pozsonyi csatára emlékezve közösen Zalaegerszegen a több évvel ezelőtt erre a célra kialakított emlékhelyen. Ezt a rendezvényt jelenlétével és megemlékező beszédével megtisztelte dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a KDNP ügyvezető főtitkára, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegye Közgyűlés alelnöke, Patyi Zoltán, a Muravidéki Magyar Kulturális Közösség képviselője, további számos intézmény és egyesület képviselője.

Említésre méltó 2023. április 12-én a Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete által Zalaegerszegen rendezett nagy sikerű kadétbemutató is, amit dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, korábbi honvédelmi miniszter, a KDNP frakcióvezetője és dr.Nébald György, olimpiai bajnok kardvívó, a szövetség általános elnöke is meglátogatott.

Ez a rendezvény is szolgálni kívánta a jelen ifjúsága szellemi és fizikai megerősítését, orientálását a honvédelem, katonai becsület ősi tiszteletének és erkölcsi megbecsülésének visszaállítása céljából, a több száz éves dicső múltunk emlékeire és hagyományára építve.

Az együttműködők tervei között szerepel további kapcsolatok kibővítése más dunántúli régiókben működő keresztény-nemzeti szellemiségű civil szervezetekkel. Az együttműködés megvalósításához, a programok és célok teljesítéséhez, költségeinek fedezetére saját forrásaik mellett többirányú pályázatokra kívánnak támaszkodni a megállapodás tagjai.